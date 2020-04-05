iOS 14 ile Ana Ekrana Widgetlar Geliyor

Apple'ın işletim sistemi iOS'un yeni sürümü iOS 14 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Fark edilen kodlar, iOS 14'ün widget desteğine sahip olacağına işaret ediyor. Duvar kâğıdı ayarları tamamıyla değişiyor.

Apple'ın mobil işletim sistemi iOS, diğer mobil işletim sistemlerine göre oldukça akıcı ve sorunsuz olmasının yanında kullanıcı dostu arayüze sahip olmasıyla da tanınıyor. Her yılın Eylül ayının 3. haftası içerisinde iOS işletim sistemini yeni bir sürüme geçiren Apple, aynı yükseltmeyi bu yıl da gerçekleştirecek.

Hâlihazırda kullanımda olan en son iOS sürümü iOS 13'ün yeni versiyonu iOS 14 hakkındaki ilk bilgiler, geçtiğimiz hafta içerisinde gelmeye başladı. Eylül ayında -destekli cihaza sahip- tüm Apple kullanıcıları için yayınlanması beklenen iOS 14'te yepyeni bir özelliğin bizleri karşılayacağı ortaya çıktı.

iOS 14'e widget özelliği geliyor.

1987 yılından beri bir kez bile aksatmadan her yıl yılın en büyük teknoloji konferanslarından birisi olan Dünya Geliştiriciler Konferansı'nı (WWDC) gerçekleştiren Apple, bu konferans esnasında yılın geri kalanında sektöre yön verecek yeni teknolojilerini ve yeni yazılım arayüzlerini tanıtıyor.

Önümüzdeki Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen WWDC Konferansı ile iOS 14'ün gösterilmesi ve yayınlanma tarihinin açıklanması bekleniyor. Ne var ki konferansa daha aylar varken iOS işletim sisteminin 14. sürümünün bazı yeni özellikleri ortaya çıktı.

iOS 14'ten alındığı iddia edilen ekran görüntüleri, duvar kâğıdı değiştirme seçeneklerini gözler önüne seriyor. Yenilenen duvar kâğıdı ayarları arayüzünde sağ tarafta ikinci duvar kâğıdı seçilmesinde bulanıklık kullanılmasının sebebinin -aynı zamanda widgetın iOS 14'ün kodlarında fark edilmesi doğrultusunda- Apple'ın bu işletim sistemine widget özelliğini eklemek istemesi olduğu tahmin ediliyor.

Ana ekran için bulanık - gradient bir duvar kâğıdı ile kilit ekranı duvar kâğıdı ayarlama seçeneğini kullanıcılarına sunan Apple, hayranlarını şimdiden heyecanlandırmış durumda.

Yeni duvar kağıtları yolda.

iOS 14'ün içerisinden alınan bir başka ekran görüntüsü ise duvar kağıtlarının isimlerini ortaya koyuyor. 'Klasik Çizgiler' isimli duvar kâğıdı serisi hâlihazırda ekran görüntüsünde görülürken diğer duvar kağıtlarının isimlerine ise iOS 14'ün kodlarından ulaşıldığı bildiriliyor.

Silikon Vadisi devi Apple'ın mobil işletim sisteminin 14. versiyonunun kodlarında diğer duvar kağıtlarının isimlerinin 'Dünya ve Ay' ve 'Çiçekler' olduğu görülüyor. iOS 14 ve dahası hakkındaki tüm gerçek detayları Haziran ayında gerçekleştirilecek WWDC Konferansı ile sizlerle beraber öğreneceğiz.