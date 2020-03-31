iOS 14, Koronavirüs Salgınına Rağmen Zamanında Çıkacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle diğer pek çok şirket gibi evden çalışma sistemine geçen Apple, bu durumun gelecek planlarını bozmasına izin vermiyor. Aktarılan bilgilere göre Cupertinolu şirket, yeni mobil işletim sistemi iOS 14’ü planlandığı gibi sonbaharda kullanıcılarla buluşturacak.

Koronavirüs salgını sebebiyle çalışmalarını evden sürdüren Apple yazılımcıları, Bloomberg'e verdikleri demeçte, iOS 14'ün geliştirilmesinde herhangi bir gecikme olmadığını söyledi. Eğer bu doğruysa, Apple’ın yeni işletim sistemi önceki yıllarda olduğu gibi yine sonbaharda çıkacak.

iOS 14 hakkında daha önce pek çok söylenti ve sızıntıya şahit olduk. Yeni fitness uygulaması, daha gelişmiş bir iMessage, kod adı ‘Gobi’ olan yerleşik bir Artırılmış Gerçeklik (AR) uygulaması ve iPad Pro için Trackpad destekli akıllı klavye gibi daha birçok yenilik, iOS 14’te kullanıcıları bekliyor olacak.

Bloomberg ayrıca Apple’ın çok sayıda donanım geliştirdiğini de yazıyor. Akıllı hoparlör HomePod’un yeni ve ucuz versiyonu, yeni MacBook Pro, bütçe dostu Apple Watch ve iMac gibi pek çok üründe çalışmaların devam ettiği belirtilirken, 2020 iPhone’ların da planlandığı gibi sonbahar aylarında tanıtılacağı ifade ediliyor.

Öte yandan yukarıdaki ürünlerin ismini ilk defa duymadık. Daha ucuz bir HomePod versiyonunun söylentileri 2018 yılından beri dolaşıyor. Amazon’un Alexa ile at koşturduğu akıllı hoparlör pazarında çok daha iddialı bir konuma gelmek isteyen Apple, HomePod’un daha ucuz versiyonu ile kullanıcı tabanını genişletmeyi hedefliyor.

Dün yayınlanan başka bir Bloomberg raporunda, dünyanın en büyük iPhone üreticisi olan Foxconn’un ana montaj tesisinin açılışını ertelemesine rağmen, 5G’li iPhone’un planlandığı gibi önümüzdeki sonbahar aylarında tanıtılabileceği ifade edilmişti. Apple'ın sonbaharda bir adet 5.4 inçlik model, iki adet 6.1 inçlik model ve bir adet 6.7 inçlik model olmak üzere toplam dört iPhone 12 modeli piyasaya sürmesi bekleniyor.