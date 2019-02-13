iOS'te Aboneliklere Daha Kolay Erişilebiliniyor

Aboneliklerimizi yönetmek bizim için oldukça önemli. Aksi takdirde banka hesabımızdan fark etmediğimiz durumda yüzlerce TL kaybedebiliriz. Peki iOS'de bu aboneliklere nereden bakılabilir?

Günümüzde birçok uygulamanın aylık abonelik sistemiyle çalışmasıyla hangi uygulamalarda aboneliklerimizin bulunduğunu dahi unutur olduk. Aboneliklerin hangi gün yenileneceğini ve ücretinin kaç TL olduğunu takip etmemiz gerekiyor. Apple ise bunların görüntülenebileceği menü için artık kullanıcılarına daha kolay bir erişim imkanı sunuyor.

Eskiden App Store'da 'Kimliği Görüntüle'ye tıklayıp sayfanın en altına kaydırdıktan sonra zar zor erişebildiğimiz abonelikler artık çok daha kolay bir yere taşındı. Apple kullanıcılarının artık aboneliklerini görüntülemek için App Store'a girdikten sonra sağ üstte bulunan fotoğraflarına tıklamaları yeterli. Açılan menüde karşılarına direkt olarak 'Abonelikleri Yönet' seçeneği çıkacaktır.

Cihazlarını iOS'in son sürümü olan iOS 12.1.4'e yükselten Apple kullanıcılarının tümü bu yeni özellikten faydalanabilirken, aboneliklerine çok kısa bir yoldan erişip hesaplarına bağlı hangi aboneliklerin hâlihazırda aktif olduğunu görebiliyorlar. Tüm bunların yanı sıra kullanıcılar daha önce hangi aboneliklerden (tarihler ve aboneliklerin çeşidi dahil) yararlandıklarını da inceleyebiliyorlar.