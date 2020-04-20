Özellikle iPhone SE’nin çıkış tarihiyle ilgili yaptığı doğru tahminle adını duyuran Jon Prosser, Apple’ın Mayıs ayında yeni bir AirPods tanıtacağını açıkladı. Analistlere göre yeni kulaklı AirPods Pro’nun Lite versiyonu olacak.

Apple ürünleri konusunda aktardığı doğru sızıntılarla bilinen Front Page Tech YouTube kanalının sahibi Jon Prosser, resmi Twitter hesabından çok yakında yeni AirPods’un tanıtılacağını duyurdu. Normalde 31 Mart’ta düzenlenmesi gereken, ancak koronavirüs nedeniyle iptal edilen Apple etkinliğinde tanıtılması beklenen uygun fiyatlı AirPods’lar, Prosser’in açıklamasına göre Mayıs ayında yeni 13 inçlik MacBook Pro ile birlikte tanıtılacak.

Prosser, açıklamasının kaynağı hakkında bir bilgi vermedi ve nasıl bir ürünün geleceğini söylemedi, ancak pek çok teknoloji analistine göre Apple’ın tanıtacağı AirPods, kulaküstü kulaklıktan farklı olarak “AirPods Pro Lite” ismiyle çıkacak.

Resmi olarak onaylanmadı

Ortaya çıkan sızıntılara göre Apple’ın AirPods Pro Lite isminde kulaklık çıkaracağı konuşulsa da şirket henüz böyle bir ürünün varlığını doğrulamadı. Bu süreçte şirket nasıl bir kulaklık çıkarır bilinmiyor, ancak uygun fiyatıyla dikkat çeken iPhone SE’nin satış başarısı düşünülürse Apple’ın uygun fiyatlı bir AirPods’a çok da soğuk yaklaşmayacağı düşünülüyor.

AirPods Pro neler sunuyor?

Apple’ın amiral gemisi kablosuz kulaklığı AirPods Pro, Apple’ın kendi mağazasında 1.899 TL’den satılıyor. Şirketin, Pro sürümünün özellikleri bir miktar kısıtlanmış versiyonunu daha düşük fiyatlara satması piyasada büyük ilgi görebilir.

Bunun dışında Prosser’in işaret ettiği Mayıs ayı, koronavirüs pandemisinin dünya ekonomisine uyguladığı etki düşünüldüğünde biraz zor olabilir. Şu an için en gerçekçi tahmin, Apple’ın yeni kulaklığını Haziran ayında yapacağı dijital WWDC etkinliğinde tanıtması olacaktır.