Huawei P Smart 2021 ve FreeBuds Pro Türkiye Fiyatı Açıklandı

Huawei'nin orta segment akıllı telefonu P Smart 2021 ve tam kablosuz kulaklığı FreeBuds Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu. Her iki cihaz da ön sipariş veren müşterilere ilgi çekici hediyeler kazanma imkanı sunuyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Türkiye’deki en popüler akıllı telefon serilerinden P Smart’ın en güncel versiyonu olan Huawei P Smart 2021 ile en yeni kablosuz kulaklık modeli olan Huawei FreeBuds Pro’yu Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Her iki cihazı de resmi çevrimiçi mağazasında ön siparişe açan Huawei, böylece P Smart 2021 ile FreeBuds Pro’nun Türkiye fiyatlarını da ortaya çıkarmış oldu.

Ön sipariş sürecinin 19 Ekim 2020 tarihine kadar süreceğini belirten Huawei, bu süreçte bir P Smart 2021 ön siparişi veren müşterilerine ön sipariş sırasında 200 TL ödeme yapmaları halinde cihazın toplam fiyatından 200 TL indirim kazanma şansı yakalıyor. Ayrıca ön sipariş verdikten sonra Huawei’nin P Smart 2021 ürün sayfasına yorum bırakanlar, kazandıkları kupon ile Band 3e akıllı bilekliği yalnızca 1 TL’ye satın alabiliyorlar.

Huawei, yeni tam kablosuz kulaklığı FreeBuds Pro ön siparişi veren müşterilerine de benzer bir kampanya sunuyor. Ön sipariş veren kullanıcılara Huawei Mini Hoparlör’ü yalnızca 1 TL’ye satın alma imkanı tanınırken, P Smart 2021’de olduğu gibi ürün sayfasına yorum bırakanlar kazandıkları kupon ile Band 3e’yi yalnızca 1 TL’ye satın alabiliyorlar.

Huawei P Smart 2021 özellikleri

Ekran: 6,67 inç FHD+ çözünürlüklü LCD

İşlemci: Kirin 710A

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP ana kamera (f/1,8), 8 MP ultra geniş açılı kamera (f/2,4), 2 MP makro kamera (f/2,4), 2 MP derinlik sensörü (f/2,4)

Ön Kamera: 8 MP (f/2,0)

Batarya: 5.000 mAh, 22,5 W SuperCharge hızlı şarj desteği

Bağlantı: Bluetooth 5.1, 4G

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10.1

Boyutlar: 76,88 mm x 165,65 mm x 9,26 mm

Ağırlık: 206 gram

Huawei FreeBuds Pro özellikler

26 x 29,6 x 21,7 mm boyut

6,1 gr ağırlık (kulaklık başına)

55 mAh kulaklık bataryası

580 mAh kutunun bataryası

2W kablosuz, 6W kablolu şarj

Bluetooth 5.2 bağlantı

Kemik Sensörü, Aktif Gürültü Engelleme, Aramalarda Gürültü Önleme

Gece Yarısı Siyahı, Tutku Yeşili ve Pembe Altın renk seçenekleriyle satışa sunulan Huawei P Smart 2021 için 3.499 TL’lik bir ön sipariş fiyatı açıklanırken; Seramik Beyazı, Karbon Siyah ve Gümüş Orman renk seçeneklerine sahip olan Huawei FreeBuds Pro için 1.499 TL’lik ön sipariş fiyatı açıklanmış durumda. Her iki cihazın çevrimiçi ürün sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.