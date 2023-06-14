Apple Vision Pro'nun iki ekranının nasıl çözünürlüğe sahip olacağı, gözlüğün ekranlarını yapan Sony'nin bir videosunda ortaya çıktı. Sony'nin geçtiğimiz yıl yayınladığı video, mikro OLED ekranlar hakkında detaylı görüntüler içeriyor.

Apple, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği geliştirici konferansı WWDC’de hem yazılım hem de donanım alanında yeni ürün ve hizmetlerini tanıttı. Bunlar arasında en çok dikkat çekeni, teknoloji devini yeni bir ürün kategorisine sokan, 3500 dolarlık karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’ydu.

Bekleyenlerini üzen bir fiyat etiketine sahip cihaz, ultra yüksek çözünürlüklü iki micro-OLED ekrana sahip olduğu açıklanmıştı. Etkinliğe katılanlar fikirlerini paylaşsa da cihazın nasıl bir çözünürlük sunacağı hakkında pek kesin bilgiler yoktu.

Sony’nin geçtiğimiz yıl yayınladığı bir video, Vision Pro’nun nasıl bir ekrana sahip olabileceği hakkında fikir veriyor

Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünün micro-OLED ya da diğer adıyla OLEDoS panelleri, Sony tarafından üretiliyor. Şirketin 2022 yılında OLED Microdisplay olarak adlandırdığı ekranlar hakkında yayınladığı bir videoda Apple Vision Pro’nun çözünürlüğünün nasıl olacağını bizlere gösteriyor. Videoyu incelediğimizde, gözlükte çoğu kişinin beklentisinin üstünde, oldukça iyi görüntülerle karşılaşabileceğimiz görülüyor.

Şirket, paylaşılan videoda ekranların tek gözle 4K, iki gözle ise 8K çözünürlük sunduğunu ifade ederken ince detaylarla gerçeğe çok yakın bir görüntünün ekranlardan verildiğini aktarıyor. Ayrıca, OLED mikro ekranların akıllı telefon OLED’lerine kıyasla iki kattan daha fazla noktaya sahip olduğunu, panel boyutunu ise neredeyse 20 kat azalttığını da ekliyor.

Sony’e göre eğer piksel noktaları fark edilirse, kullanıcıların ekrana bakıyormuş hissine kapılıyor. Gerçekçi bir görsel deneyim için ise bu noktaların çoğunun büyütüldüğünde görünmez olması gerekiyor. İşte teknoloji devi, hem bu hem de küçük ekran gereksinimini karşılamak için de 4K OLED mikro ekranların geliştirildiğini söylüyor.

Apple Vision Pro'nun tüm özellikleri için;

Vision Pro'yu deneyimleyenlerin yorumları için;

Apple Vision Pro ve Meta Quest 3 karşılaştırmamız için;