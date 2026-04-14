Apple, uygun fiyatlı MacBook Neo ve M5 MacBook Air modellerinin Türkiye'deki pil değişim ücretlerini açıkladı.

Apple, geçtiğimiz ay çok beklenen yeni MacBook modellerini resmen bizlerle buluşturmuştu. M5 işlemciye sahip yeni MacBook Air’ın geldiğini görmüştük. Ona ek olarak bir de uygun fiyatlı MacBook olarak piyasaya sürülen, iPhone işlemcisi A18 Pro’dan güç alan bütçe dostu MacBook Neo modeli resmen tanıtılmıştı.

Her iki model de çıkar çıkma Apple meraklılarının büyük ilgisini çekmeyi başardı. Şimdi ise bu modellerin onarım ücretleriyle ilgili açıklamalar geldi. Apple, MacBook Neo ve M5 MacBook Air modellerinin batarya değişim ücretlerini açıkladı.

MacBook Neo batarya değişim ücreti

Versiyon Pil servisi ücreti 13 inç 7.699 TL

M5 MacBook Air batarya değişim ücreti

Versiyon Pil servisi ücreti 15 inç 10.299 TL 13 inç 9.249 TL

Apple, resmî sitesi üzerinden her türden cihazlarının onarım ve batarya değişimi gibi ücretlerini kullanıcılara gösteriyor. Buradaki bağlantı üzerinden Mac modeline göre ücretleri görebilirsiniz.