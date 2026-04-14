Apple, geçtiğimiz ay çok beklenen yeni MacBook modellerini resmen bizlerle buluşturmuştu. M5 işlemciye sahip yeni MacBook Air’ın geldiğini görmüştük. Ona ek olarak bir de uygun fiyatlı MacBook olarak piyasaya sürülen, iPhone işlemcisi A18 Pro’dan güç alan bütçe dostu MacBook Neo modeli resmen tanıtılmıştı.
Her iki model de çıkar çıkma Apple meraklılarının büyük ilgisini çekmeyi başardı. Şimdi ise bu modellerin onarım ücretleriyle ilgili açıklamalar geldi. Apple, MacBook Neo ve M5 MacBook Air modellerinin batarya değişim ücretlerini açıkladı.
MacBook Neo batarya değişim ücreti
|Versiyon
|Pil servisi ücreti
|13 inç
|7.699 TL
M5 MacBook Air batarya değişim ücreti
|Versiyon
|Pil servisi ücreti
|15 inç
|10.299 TL
|13 inç
|9.249 TL
Apple, resmî sitesi üzerinden her türden cihazlarının onarım ve batarya değişimi gibi ücretlerini kullanıcılara gösteriyor. Buradaki bağlantı üzerinden Mac modeline göre ücretleri görebilirsiniz.