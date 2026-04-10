Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

macOS 27 Güncellemesi Alacak MacBook Modelleri

Apple, her yeni macOS sürümünde eski cihazlara olan desteğini güncellerken, Apple Silicon (M serisi) işlemcili Mac’lere uzun süreli yazılım desteği sunmaya devam ediyor. macOS 27 güncellemesi alacak MacBook modelleri, tamamen M1 ve sonrası cihazlardan oluşuyor.

macOS 27 Güncellemesi Alacak MacBook Modelleri
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Eğer “macOS 27 hangi Mac’lere gelecek?” ya da “benim MacBook’um güncelleme alacak mı?” diye merak ediyorsanız, aşağıdaki liste senin için hazırlanmış en güncel rehber niteliğinde.

macOS 27 Alacak MacBook Air modelleri

  • M1 MacBook Air (2020)
  • M2 MacBook Air 13 inç (2022)
  • M2 MacBook Air 15 inç (2023)
  • M3 MacBook Air 13 inç (2024)
  • M3 MacBook Air 15 inç (2024)

macOS 27 güncellemesi alacak en eski MacBook Air modeli M1 MacBook Air’in özellikleri

Özellik Değer
İşlemci Apple M1
CPU 8 çekirdek
GPU 7 veya 8 çekirdek
RAM 8 GB / 16 GB
Depolama 256 GB – 2 TB SSD
Ekran 13.3 inç Retina
Çözünürlük 2560 x 1600
Çıkış Yılı 2020
Çıkış macOS macOS Big Sur

macOS 27 Alacak MacBook Pro modelleri

  • MacBook Pro 13 inç M1 (2020)
  • MacBook Pro 14 inç M1 Pro / M1 Max (2021)
  • MacBook Pro 16 inç M1 Pro / M1 Max (2021)
  • MacBook Pro 13 inç M2 (2022)
  • MacBook Pro 14 inç M2 Pro / M2 Max (2023)
  • MacBook Pro 16 inç M2 Pro / M2 Max (2023)
  • MacBook Pro 14 inç M3 / M3 Pro / M3 Max (2023)
  • MacBook Pro 16 inç M3 Pro / M3 Max (2023)

macOS 27 güncellemesi alacak en eski MacBook Pro modeli M1 MacBook Pro’nun özellikleri

Özellik Değer
İşlemci Apple M1
CPU 8 çekirdek
GPU 8 çekirdek
RAM 8 GB / 16 GB
Depolama 256 GB – 2 TB SSD
Ekran 13.3 inç Retina
Çözünürlük 2560 x 1600
Çıkış Yılı 2020
Çıkış macOS macOS Big Sur

macOS 27 Alacak iMac modelleri

  • iMac 24 inç M1 (2021)
  • iMac 24 inç M3 (2023)

macOS 27 güncellemesi alacak en eski iMac modeli M1 iMac’in özellikleri

Özellik Değer
İşlemci Apple M1
CPU 8 çekirdek
GPU 7 veya 8 çekirdek
RAM 8 GB / 16 GB
Depolama 256 GB – 2 TB SSD
Ekran 24 inç Retina 4.5K
Çözünürlük 4480 x 2520
Çıkış Yılı 2021
Çıkış macOS macOS Big Sur

macOS 27 Alacak Mac mini modelleri

  • Mac mini M1 (2020)
  • Mac mini M2 (2023)
  • Mac mini M2 Pro (2023)

macOS 27 güncellemesi alacak en eski Mac mini modeli M1 Mac mini’nin özellikleri

Özellik Değer
İşlemci Apple M1
CPU 8 çekirdek
GPU 8 çekirdek
RAM 8 GB / 16 GB
Depolama 256 GB – 2 TB SSD
Bağlantı Thunderbolt / USB 4, HDMI
Çıkış Yılı 2020
Çıkış macOS macOS Big Sur

macOS 27 Alacak Mac Studio modelleri

  • Mac Studio M1 Max (2022)
  • Mac Studio M1 Ultra (2022)
  • Mac Studio M2 Max (2023)
  • Mac Studio M2 Ultra (2023)

macOS 27 güncellemesi alacak en eski Mac Studio modeli M1 Max Mac Studio’nun özellikleri

Özellik Değer
İşlemci Apple M1 Max
CPU 10 çekirdek
GPU 24 / 32 çekirdek
RAM 32 GB – 64 GB
Depolama 512 GB – 8 TB SSD
Çıkış Yılı 2022
Çıkış macOS macOS Monterey

macOS 27 Alacak MacBook Neo modelleri

  • MacBook Neo (2026)

MacBook Neo modelinin özellikleri

Özellik Değer
Model MacBook Neo
İşlemci Apple Silicon
RAM 8 GB
Depolama 256 GB SSD
Çıkış Yılı 2026
Çıkış macOS macOS Sonoma

Özetle, macOS 27 güncellemesi alacak MacBook modelleri tamamen Apple Silicon işlemcili cihazlardan oluşuyor. Intel işlemcili Mac’ler artık bu güncelleme kapsamına girmiyor.

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Türkiye’nin En Hızlı İnternet Sağlayıcısı Açıklandı

Türkiye’nin En Hızlı İnternet Sağlayıcısı Açıklandı

Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

GTA 6'ya Ait Olduğu İddia Edilen Oyun İçi Video Sızdırıldı (Kaldırılmadan İzleyin)

GTA 6'ya Ait Olduğu İddia Edilen Oyun İçi Video Sızdırıldı (Kaldırılmadan İzleyin)

