macOS 27 Güncellemesi Alacak MacBook Modelleri

Eğer “macOS 27 hangi Mac’lere gelecek?” ya da “benim MacBook’um güncelleme alacak mı?” diye merak ediyorsanız, aşağıdaki liste senin için hazırlanmış en güncel rehber niteliğinde.
macOS 27 Alacak MacBook Air modelleri
İçerikten Görseller
+2
- M1 MacBook Air (2020)
- M2 MacBook Air 13 inç (2022)
- M2 MacBook Air 15 inç (2023)
- M3 MacBook Air 13 inç (2024)
- M3 MacBook Air 15 inç (2024)
macOS 27 güncellemesi alacak en eski MacBook Air modeli M1 MacBook Air’in özellikleri
|Özellik
|Değer
|İşlemci
|Apple M1
|CPU
|8 çekirdek
|GPU
|7 veya 8 çekirdek
|RAM
|8 GB / 16 GB
|Depolama
|256 GB – 2 TB SSD
|Ekran
|13.3 inç Retina
|Çözünürlük
|2560 x 1600
|Çıkış Yılı
|2020
|Çıkış macOS
|macOS Big Sur
macOS 27 Alacak MacBook Pro modelleri
- MacBook Pro 13 inç M1 (2020)
- MacBook Pro 14 inç M1 Pro / M1 Max (2021)
- MacBook Pro 16 inç M1 Pro / M1 Max (2021)
- MacBook Pro 13 inç M2 (2022)
- MacBook Pro 14 inç M2 Pro / M2 Max (2023)
- MacBook Pro 16 inç M2 Pro / M2 Max (2023)
- MacBook Pro 14 inç M3 / M3 Pro / M3 Max (2023)
- MacBook Pro 16 inç M3 Pro / M3 Max (2023)
macOS 27 güncellemesi alacak en eski MacBook Pro modeli M1 MacBook Pro’nun özellikleri
|Özellik
|Değer
|İşlemci
|Apple M1
|CPU
|8 çekirdek
|GPU
|8 çekirdek
|RAM
|8 GB / 16 GB
|Depolama
|256 GB – 2 TB SSD
|Ekran
|13.3 inç Retina
|Çözünürlük
|2560 x 1600
|Çıkış Yılı
|2020
|Çıkış macOS
|macOS Big Sur
macOS 27 Alacak iMac modelleri
- iMac 24 inç M1 (2021)
- iMac 24 inç M3 (2023)
macOS 27 güncellemesi alacak en eski iMac modeli M1 iMac’in özellikleri
|Özellik
|Değer
|İşlemci
|Apple M1
|CPU
|8 çekirdek
|GPU
|7 veya 8 çekirdek
|RAM
|8 GB / 16 GB
|Depolama
|256 GB – 2 TB SSD
|Ekran
|24 inç Retina 4.5K
|Çözünürlük
|4480 x 2520
|Çıkış Yılı
|2021
|Çıkış macOS
|macOS Big Sur
macOS 27 Alacak Mac mini modelleri
- Mac mini M1 (2020)
- Mac mini M2 (2023)
- Mac mini M2 Pro (2023)
macOS 27 güncellemesi alacak en eski Mac mini modeli M1 Mac mini’nin özellikleri
|Özellik
|Değer
|İşlemci
|Apple M1
|CPU
|8 çekirdek
|GPU
|8 çekirdek
|RAM
|8 GB / 16 GB
|Depolama
|256 GB – 2 TB SSD
|Bağlantı
|Thunderbolt / USB 4, HDMI
|Çıkış Yılı
|2020
|Çıkış macOS
|macOS Big Sur
macOS 27 Alacak Mac Studio modelleri
- Mac Studio M1 Max (2022)
- Mac Studio M1 Ultra (2022)
- Mac Studio M2 Max (2023)
- Mac Studio M2 Ultra (2023)
macOS 27 güncellemesi alacak en eski Mac Studio modeli M1 Max Mac Studio’nun özellikleri
|Özellik
|Değer
|İşlemci
|Apple M1 Max
|CPU
|10 çekirdek
|GPU
|24 / 32 çekirdek
|RAM
|32 GB – 64 GB
|Depolama
|512 GB – 8 TB SSD
|Çıkış Yılı
|2022
|Çıkış macOS
|macOS Monterey
macOS 27 Alacak MacBook Neo modelleri
- MacBook Neo (2026)
MacBook Neo modelinin özellikleri
|Özellik
|Değer
|Model
|MacBook Neo
|İşlemci
|Apple Silicon
|RAM
|8 GB
|Depolama
|256 GB SSD
|Çıkış Yılı
|2026
|Çıkış macOS
|macOS Sonoma
Özetle, macOS 27 güncellemesi alacak MacBook modelleri tamamen Apple Silicon işlemcili cihazlardan oluşuyor. Intel işlemcili Mac’ler artık bu güncelleme kapsamına girmiyor.