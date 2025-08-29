Bilin dik sızıntı kaynaklarından Majin Bu, Apple'ın bu yıl yepyeni aksesuarlar tanıtacağını iddia etti. Ürünlerin görüntülerini de paylaşan Bu, fiyatlara ilişkin bir şey söylemedi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 9 Eylül'de gerçekleştireceği iPhone 17 lansmanına artık sayılı günler kaldı. Şirket, bu etkinlik kapsamında hayranlarını yepyeni ürünlere doyuracak diyebiliriz.

Hatırlayan okurlarımız vardır; bundan günler önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Apple'ın bu yıl aksesuar konusunda önemli bir adım atacağından bahsetmiştik. Kaynaklara göre Apple'ın iPhone 17 için üreteceği kılıflarda kordon boşluğu bulunacaktı. Şimdiyse buna paralel bir gelişme yaşanmış durumda.

Apple, kordonları da kendisi satacak!

Akıllı telefon sektörünün bilindik sızıntı kaynaklarından Majin Bu'nun açıklamasına göre Apple, bu sene kendi kordonlarını satışa sunacak. Hatta bu kordonlar, manyetik tutucularla etkileyici bir deneyim sunacak. Hatta bu kayışların AirPods Pro 3 ile de uyumlu olacağı bildiriliyor. Öte yandan; Apple'ın kordonları hem silikon hem de dokuma kumaş olacak.

Apple'ın kayışları böyle görünebilir:

Son yıllarda eski popülerliklerini kaybeden kayışlar, Apple'ın yapacağı çalışma ile yine eski günlerine dönebilirler gibi görünüyor. Bakalım Apple, bu kılıflar için kaç para isteyecek...