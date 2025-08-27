Apple, 9 Eylül günü iPhone 17 modellerini resmen tanıtacak. Bu etkinliğin ardından da bazı ürünlerini satıştan kaldıracak. İşte eylülde Apple'ın satmayı bırakacağı 7 ürün.

Apple, herkesin beklediği o duyuruyu dün akşam yaptı. Şirket, iPhone 17 serisini tanıtacağı lansmanının 9 Eylül 2025 Salı günü TSİ 20.00’de resmen gerçekleştirileceğini duyurdu. Etkinlikte; standart, yepyeni Air, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 yeni iPhone göreceğiz. Ayrıca Apple Watch ve AirPods modellerinin yenilerinin gelmesi de muhtemel.

Tabii ki Apple, her sene olduğu gibi bu yıl da yeni iPhone’larını piyasaya sürdükten sonra bazı eski ürünlerini satmayı bırakacak. Öyle ki iPhone 17 etkinliğiyle yeni ürünlerin mağazaya eklenmesinin ardından 7 ürünün satıştan kalkmasını bekliyoruz.

Etkinlikten sonra Apple’ın resmî sitede satmayı bırakmasını beklediğimiz 7 ürün

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra 2

AirPods Pro 2

Apple’ın ilk olarak 2 yıl önce tanıttığı iPhone 15 ve Plus modellerini artık satmaması bekleniyor. 3. taraf satıcılarda bu telefonları görebilirsiniz ancak şirketin kendisinde satılmayacak. Bu değişiklikle birlikte artık APple’ın resmî sitesinde satılan tüm iPhone’lar, Apple Intelligence desteğine sahip olacak. Bildiğiniz üzere Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri sadece iPhone 15 Pro ve sonrası modellerde vardı.

Bunlara ek olarak Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir önceki Pro modellerini satıştan kaldıracak. Yani iPhone 16 Pro ve Pro Max’in Apple’ın sitesinde ve mağazalarında satılmadığını göreceksiniz. Şirketin ana satış hedefi Pro modeller. Bu yüzden de eski modelleri insanların satın almasını istemiyor, onlar yerine iPhone 17 Pro’yu almaya teşvik etmeye çalışıyor. Bu, her sene olan bir durum. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ta bir değişiklik olmayacağını, bu iki modelin satılmaya devam edeceğini belirtelim. Ancak iPhone 16 Pro’yu artık sadece 3. taraf satıcılardan bulabileceksiniz.

Son olarak şirket, yeni Apple Watch modellerini tanıtacağı için bir önceki Series 10 ve Ultra 2’yi satıştan kaldıracak ve insanları yeni versiyonları satın aldırmaya çalışacak. Ayrıca 3 yıl sonra yenisi gelecek AirPods Pro 2’nin de artık satıştan kalkmasını ve yerini AirPods Pro 3’e bırakmasını bekliyoruz.

Bu arada bu ürünlerin Apple tarafından satışlarının sonlandırılması bekleniyor. E-ticaret sitelerinde satışlarının devam edeceğini belirtelim.