iPhone 17 için hazırlanan silikon kılıfların videosu paylaşıldı. Paylaşılan video, Apple'ın bu yıl dikkat çeken bir tasarım değişikliği yapabileceğini düşündürüyor. İşte detaylar...

Akıllı telefon dünyasının bilindik sızıntı kaynaklarından Majin Bu, yaklaşmakta olan iPhone 17 serisi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, telefonlar için tasarlanan kılıfları gösteriyordu. Eğer sızıntı doğru ise Apple, bu yıl dikkat çeken bir işe imza atacak gibi görünüyor.

Majin Bu'nun paylaştığı videoda standart bir iPhone 17 görüyoruz. Kaynağımız, bu kılıfın "Liquid Silicone" olarak isimlendirileceğini belirtiliyor. Apple, bu konuda iOS 26'nın Liquid Glass tasarımından esinlenmiş diyebiliriz. Kılıfın en dikkat çeken yanı ise kordon boşlukları. Apple, uzun zamandır bu tasarım detayını kılıflarında kullanmıyordu.

iPhone 17'nin silikon kılıfları böyle görünebilir:

Aslına bakacak olursak Apple'ın iPhone 17 için tasarlayacağı kılıflara kordon boşluğu ekleyecek olması, ilk kez bu ayın başlarında gündem olmuştu. Majin Bu'nun yeni paylaşımı, bu iddiaları destekler nitelikte.

Kılıfa eklenen kordon bağlantı detayı, aslında pek çok kişi için oldukça kullanışlı. Buraya takacağınız bir kordon, telefonu bileğinize asmanızı sağlayabilir. Bu da düşmelere karşı ekstra önlem anlamına geliyor. Bakalım Apple, yıllardır tercih etmediği bu tasarım detayına geri mi dönecek. Yoksa bu kılıflar, üçüncü taraf üreticilerde kalmaya devam mı edecek...