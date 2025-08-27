Apple, dün yaptığı bir açıklama ile merakla beklenen iPhone 17 lansman tarihini resmen duyurdu. Etkinlik, 9 Eylül'de gerçekleştirilecek. Peki iPhone 17 tanıtımı nasıl izlenecek? Apple canlı yayın yapacak mı?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 17 başta olmak üzere yepyeni ürünlerini duyuracağı büyük lansmana hazırlanıyor. Şirketin yaptığı resmî açıklamaya göre bu etkinlik, 9 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Apple lansmanında göreceğimiz tek ürün iPhone 17 serisi olmayacak. Şirket, yeni akıllı saatleri ile yeni kablosuz kulaklığı AirPods Pro 3'ü de bu etkinlik kapsamında duyuracak. Peki Apple etkinliği nasıl izlenir? Bu etkinliği yakından takip etmek isteyenlerin ne yapması gerekecek?

Apple, YouTube'da canlı yayında olacak!

Apple, geçtiğimiz yıllarda yaptığı gibi bu yıl da YouTube'un gücünden faydalanacak. Şirket, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak etkinliği resmî YouTube kanalından milyonlara ulaştıracak. Merak edenler için hemen açıklayalım; Webtekno YouTube ekibi de Apple lansmanı sırasında canlı yayında olacak. Apple'ın açıklayacağı yenilikleri sizlere anbean aktarıyor olacağız.

Apple'ın "Awe dropping" etkinliği için hazırladığı YouTube canlı yayını:

iPhone 17 ailesinin neler sunacağını öğrenmek isteyen okurlarımızı aşağıda paylaştığımız içeriklere bekliyoruz: