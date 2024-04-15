App Store'da yayımlanan "iGBA" isimli oyun emülatörü, Apple politikalarını ihlal etmesi nedeniyle kaldırıldı. İddiaya göre uygulama, hem taklitçi hem de reklamlarla doluydu.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın, oyun emülatörlerini App Store'a getirmeye başladığından bahsetmiştik. O uygulamalardan bir tanesi de iGBA idi. Şirket, App Store'da yayımlanan uygulamayı kısa bir süre sonra kaldırdı.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre uygulamanın App Store'dan kaldırılmasının nedeni, yayımlama politikasındaki spam ve telif hakkıyla ilgili bölümlerin ihlal edilmesi. Aslına bakacak olursak bu durum şaşırtıcı değil. Çünkü iGBA, GBA4iOS isimli bir yazılımın kopyasıydı.

Kısa sürede üst sıralara yükseldi

App Store'dan kaldırılan emülatör, kullanıcılara bir gameboy emülatörü olarak hizmet vermeyi amaçlıyordu. Hâl böyle olunca kısa süre içerisinde popüler bir hâle geldi ve üst sıralara çıktı. Ancak kullanıcılar, sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yaptılar ve hem GBA4iOS benzerliğinden hem de uygulamanın reklamlarla dolu olmasından şikâyet ettiler.

Tüm bunlar yaşanırken, GBA4iOS geliştiricisinden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Geliştirici Riley Testut tarafından yapılan açıklamada, böyle bir şeye izin vermediği ancak taklitçi uygulamanın üst sıralara çıkmasına engel olunamadığı ifade edildi. iGBA cephesinden ise herhangi bir açıklama gelmedi.