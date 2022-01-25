Apple ile Ericsson arasında 2015 yılından beri süren davalara yenilerinin eklendiği ortaya çıktı. İlk zamanlar ABD'de açılan davalar, şimdilerde Avrupa ve Güney Amerika kıtalarına da sıçramış durumda. Üstelik bu davalar, bazı ülkelerde iPhone satışlarını yasaklatabilir.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile isveç merkezli iletişim devi Ericsson, yıllardır kavgalılar. 2015'ten beri bozuk olan ilişkilerin nedeni ise tarafların karşılıklı patent suçlamaları. Bir yandan Apple, diğer yandansa Ericsson, birbirlerini patent ihlalleri üzerinden suçlayıp duruyorlar. Uzun zamandır ABD sınırlarında devam eden davalar, şimdi okyanus ötesine ulaştı. Üstelik Apple için olağanüstü bir süreç başlamış durumda.

Daha önce edinilen bilgilere göre Ericsson, Apple'a yönelik davalarını ABD'nin Teksas eyaletinde açmıştı. Sektör kaynakları, Avrupa'da da bir ülkede dava olduğunu söylemiş ancak hangi ülke olduğu konusunda bilgiye ulaşamamışlardı. Avrupa'daki patent süreçleri ile ilgili haberler yayınlayan Juve Patent tarafından yapılan açıklamalar, Apple ile Ericsson arasında Almanya, Hollanda, Belçika ve Brezilya'da da açılmış davalar olduğunu gözler önüne seriyor. Brezilya ve Hollanda'daki davaların ihtiyati tedbir talebi bulunması, bu ülkelerde iPhone satışlarını riske atmış durumda. Öte yandan, sektör kaynaklarına göre sıra İngiltere'ye geldi.

Almanya'da en az 2 dava olduğu iddia ediliyor

Edinilen bilgilere göre Apple, Ericsson'un ABD'deki ilk davasına karşı davayı, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nda (ITC) açtı. Apple bu davada, Ericsson'un ABD'de ithalat yapılmasının engellenmesini istiyor. Ericsson, kendi davasında Apple'ın patent ihlali yaptığını ve iPhone'larda kullanılan 5G patentlerinin lisanssız olduğunu ileri sürüyor. Yani aslında her iki taraf da birbirini aynı sebepten ötürü suçluyor.

Avrupa'daki duruma baktığımızda ise Almanya'nın Mannheim kentinde çok sayıda dava olduğu ortaya çıktı. Bu bağlamda; Ericsson'un Apple'a Mannheim'da açtığı dava sayısı iki. Apple ise bu kentte Ericsson'a yönelik bir dava açmış durumda. Öte yandan; Ericsson'un Münih'te de Apple'a yönelik yönelik şikayet dilekçeleri olduğu iddia ediliyor. Mannheim'daki davalarla ilgili somut bilgilere ulaşılmış olsa da Münih'te böyle bir durum söz konusu değil. Bu davaların iPhone satış yasağı ile ilgili olup olmadığı da net değil.

Davaların nasıl sonuçlanacağı bilinmiyor ancak Apple, Ericsson'un davalardan geri çekilmesini istiyor. Bunun karşılığında da patentler için lisans ücreti belirlenmesini isteyen Apple, konuyu uzatmadan kapatmaya çalışıyor gibi görünüyor. Ericsson'un davalarla ilgili tavrıysa bilinmiyor. Ancak Apple'ın Ericsson'u ikna etmekten başka çaresi yok gibi görünüyor. Zira çeşitli ülkelerde karşılaşılacak satış yasakları, Apple'ı çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya bırakabilir.