Google'a açılan davalara bir yenisi daha eklendi. Amerika Birleşik Devletleri’nden dört başsavcı, şirkete karşı ortaklaşa dava açtı.

Hakkında açılan davalarla sık sık gündeme gelen Google yeni bir dava ile karşı karşıya. Columbia, Teksas, Washington ve Indiana’da ortaklaşa bir şekilde Google’a dava açtı. Daha önce hem Google hem de Apple, ABD ordusuna veri satan bir uygulamayı yasaklamak da dahil olmak üzere, kullanıcıların konum gizliliğini korumak için adımlar atmıştı. Ancak bu, Google’ın bu sebeple ilk dava edilişi değil.

Googla karşı açılan bu yeni davaya dair teknoloji devini alt etmek için en iyi şanslarını mahkeme olduğunu belirten DC Başsavcısı Karl A. Racine ise, “Dava açtığınız zaman bir yargıca kulis yapamazsınız. Bunu mahkemeye taşıyacağız.” ifadelerini kullanıyor.

Davanın özel hayatın gizliliğini ihlale karşı açılmış gecikmiş bir icra davası olduğu ifade edildi

Açıklamasının devamında Google’ın kullanıcının konumunu takip etmek için sürekli olarak hilelere başvurduğunu kaydeden Racine, "Kâr için hile yapma zamanı sona erdi." şeklinde konuştu. Davanın dört başsavcı tarafından iki parti temelinde yapıldığını aktaran Racine, bu davanın özel hayatın gizliliğini ve eyaletlerin yasalarını açıkça ihlal eden bir sisteme karşı açılmış gecikmiş bir icra davası olduğunu ifade etti.

Google’ın kullanıcıların konumunu devamlı olarak takip etmek adına hileler kullandığını iddia eden davada şirketin izleme ayarlarını yanlışlıkla açık bırakmaları için kullanıcılara öyle ya da böyle baskı yaptığı kaydedildi. Dava dosyasında ise "Google'ın bu ayarlarla ilgili yanıltıcı, belirsiz ve eksik açıklamalarının tümü, tüketicilerin konumlarının Google tarafından ne zaman toplanıp saklandığını veya hangi amaçlarla tutulduğunu anlamayacağını garantiliyor." ve “Seçtikleri ayarlar ne olursa olsun, Google ürünlerini kullanan tüketicilerin, şirketin konumlarını toplamasına, depolamasına ve kullanmasına izin vermekten başka seçeneği yoktur." ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili Washington Post’a konuşan Google sözcüsü Jose Castaneda ise, "Ürünlerimize her zaman gizlilik özellikleri ekledik ve konum verileri için sağlam kontroller sağladık. “ şeklinde konuştu.