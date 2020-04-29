Apple, iOS 13.5 İçin Üçüncü Geliştirici Betasını Yayınladı

Apple, bünyesinde bulundurduğu işletim sistemlerinin yeni sürümlerinin üçüncü betalarını geliştiriciler için Apple Developer Center’dan yayınladı. Yeni betalarda hata düzeltmeleri ve bazı geliştirmeler haricinde büyük bir değişikliğin yer alıp almadığı bilinmiyor.

Apple; macOS 10.15.5, tvOS 13.4.5, watchOS 6.2.5 ve iOS 13.5 işletim sistemi sürümlerinin üçüncü betasını geliştiriciler için yayınladı. Üçüncü betalar, Developer Beta programı katılımcıları için Apple Developer Center’dan indirilebilir durumda.

Bu işletim sistemi sürümlerinin halka açık beta versiyonlarıysa birkaç gün içerisinde tamamlayıcılarıyla birlikte yayınlanacaktır. Bu sürümlerin halka açık betaları, Apple Beta Software Program internet sitesinden indirilebilir.

Apple işletim sistemleri için üçüncü beta yazılımları:

Yeniden adlandırılan iOS 13.5 ve iPadOS 13.5 de dâhil olmak üzere Apple’ın işletim sisteminin üçüncü betaları, Apple’ın 15 Nisan tarihinde yayınladığı yapılardan bayrağı devralıyor. iOS 13.4,5, iPadOS 13.4.5 ve tvOS 13.4.5’in ilk paketleri 31 Mart’ta, watchOS 6.2.5’inkiyse 1 Nisan’da çıkarılmıştı.

Yayınlanan güncelleme notları, hangi işletim sisteminde ne tür büyük değişikliklerin yaşandığına dair herhangi bir net bilgi aktarmadı. Şu an için bilinen tek şey, iOS 13.5 betasındaki koronavirüs için getirilen Exposure Notification desteği. Apple, notlarda sıradan hata düzeltmeleri ve geliştirmelerden bahsediyor ki WWDC 2020’nin yaklaştığını da düşünecek olursak bu betalarda çok büyük değişiklikler olası görünmüyor.

Koronavirüs için geliştirilen Exposure Notification özelliğinin tam olarak çalışabilmesi için bir uygulama gerekiyor ancak uygulama zaten şu an kullanılabilir durumda değil. Ayrıca önceki yapılarda gerçekleştirilen incelemelerde Apple Music abonelerinin dinledikleri şarkıları Instagram ve Facebook hikâyelerinde paylaşabileceği bir özellik ortaya çıkmıştı.