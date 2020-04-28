COVID-19’a karşı en fazla mücadele veren teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, aynı zamanda salgından en fazla etkilenen firmaların da başında geliyor. Apple'ın perakende bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Deidre O'Brien, mayıs ayında çok sayıda Apple Store’u yeniden açmayı planladıklarını söyledi.

Geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamada, koronavirüs salgının tedarik zincirini bozması ve iPhone talebini azaltması nedeniyle 2020’nin ikinci çeyreğinde gelir hedefine ulaşamacağını bildiren Apple, son olarak iPhone 12’nin seri üretimini de bir ay geciktirmek zorunda kalmıştı.

Salgının yayılmasını engellemek adına bir dizi tedbir alan şirket, Çin dışındaki 458 mağazasının tamamını kapatmış, Apple Park dahil dünya çapındaki diğer ofislerinde de evden çalışma modeline geçmişti.

Apple, koronavirüs tedbirleri kapsamında Çin dışındaki 458 mağazasının tamamını kapatmıştı

Mart ayında şirketin perakende bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Deidre O'Brien, Apple'ın nisan ayının ilk yarısında dünya çapındaki bazı mağazaları açmayı planladığını söylemişti. Şirket, bu açıklamanın ardından sadece Güney Kore’de bir mağazayı açtı. Bunun dışında yeniden kepenk kaldıran hiçbir App Store bulunmuyor.

Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre O'Brien, Apple çalışanlarına gönderdiği haftalık bilgilendirme videosunda, "Salgının gidişatını her yerde analiz etmeye devam ediyoruz ve mayıs ayında çok daha fazla mağaza açacağımızı umuyoruz” ifadelerini kullandı. Şirketin hangi bölgelerdeki mağazaları yeniden açacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Bu arada MacRumors, Apple’a yakın bir kaynağa dayandırarak yaptığı haberde, ABD’li teknoloji devinin haziran ayının ortasına kadar Kuzey Amerika'daki pek çok mağazayı açmayı hedeflediğini aktardı. ABD'deki bazı eyaletler sosyal izolasyon kurallarını gevşetmeye ve işletmelerin yeniden açılmasına izin vermeye başlarken, bazı eyaletler ise uygulanan tedbirlerin değişmeden devam etmesine karar verdi.

Şu anda, Çin anakarası dışında tüm Apple mağazaları (Güney Kore’deki bir mağaza hariç), 14 Mart’tan bu yana kapalı. O tarihten beri kullanıcılara internet ve telefon üzerinden destek sağlayan Cupertinolu şirket, kısa vadede rutinine dönmeyi ve dünya çapındaki mağazalarını açmayı umuyor.