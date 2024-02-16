Bugün Çin'den gelen bir iddia, Apple'ın katlanabilir iPhone projesini askıya aldığını öne sürdü. Buna neden olarak ise panellerin şirketin katı ekran testlerinde başarısız olması gösterildi.

Apple’ın uzun süredir katlanabilir bir iPhone çıkarabileceği konuşuluyordu. Bunun hakkında uzun süredir pek detay paylaşılmasa da geçtiğimiz günlerde önemli bilgiler ortaya çıkmıştı. Bu bilgilerde, şirketin iki adet Galaxy Z Flip benzeri dikey katlanabilir iPhone prototipi geliştirdiği ve 2026’dan önce katlanabilir iPhone görmeyeceğimiz bilgisi yer almıştı.

Bugün ise katlanabilir iPhone’lar ile ilgili yepyeni bir bilgi geldi. Gelen bilgiler, bu cihazı bekleyenleri pek mutlu etmeyecek.

Samsung’un katlanabilir iPhone için sağladığı ekranlar testlerde başarısız oldu, Apple projeyi askıya aldı

Çin’de bulunan ve teknoloji sektörü hakkındaki paylaşımlarıyla tanınan Fixed Focus Digital’ın iddiasına göre Apple, katlanabilir telefonların geliştirme sürecini askıya aldı. Bunun nedeninin ise tedarikçilerden gelen ekranların testlerde başarısız olması olduğu bildirildi.

Gelen bilgilere göre Apple’ın katlanabilir cihazlarının en az bir tanesinin ekranı Samsung’dan geliyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü Apple cihazların en büyük ekran tedarikçilerinden Samsung’du. Güney Koreli teknoloji devinin daha öncesinde de şirkete katlanabilir ekranlar sağladığı biliniyordu.

Ancak bugünkü iddiaya göre Samsung’un sağladığı son katlanabilir paneller, Apple’ın test ettiği birkaç gün içinde bozuldu. Apple da bunun ardından tüm projeyi şimdilik durdurdu. Şirketin yüksek standartlarına uyan ekran bulana kadar devam etmeyeceği bile iddia edildi.

Tabii ki bunlar tamamen bir iddia. Kaynağın daha önce pek fazla Apple iddiası bulunmuyor. Bu yüzden bugünkü sızıntıya şüpheyle yaklaşmak gerek. Yine de daha önce çıkan birçok rapor, Apple’ın projeye kesin gözle bakmadığını göstermişti ve beklentilerini karşılamayacaksa iptal olabileceğini öne sürmüştü. Yani gerçekse de çok şaşırtıcı olmaz. Arap saçına dönen katlanabilir iPhone’un gelip gelmeyeceğini zaman gösterecek.