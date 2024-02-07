The Information'ın iddiasına göre Apple, iki katlanabilir iPhone üzerinde çalışıyor. Piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz bilinmeyen bu cihazlar, Galaxy Z Flip gibi dikey tasarıma sahip olacak. Çıkış tarihlerine ise bayağı bir süre var.

Apple’ın katlanabilir cihazlar üzerinde çalıştığı bilinen bir konu. Şirketin bu alandaki ilk cihazının iPad olması bekleniyordu. Katlanabilir iPad’ler hakkında detaylar ara sıra ortaya çıksa da herkesin merak ettiği katlanabilir iPhone’lar hakkında pek bilgi yoktu.

Ancak bugün The Information tarafından paylaşılan bir iddia, katlanabilir iPhone’lar hakkında kapsamlı yeni bilgiler edinmemizi sağladı. Konuya yakın kişilerden edinilen bilgilere göre Apple, en az iki tane katlanabilir ekranlı iPhone prototipi üzerinde çalışıyor.

2026’dan önce gelmeyeceği öne sürülen katlanabilir iPhone’lar, Galaxy Z Flip’e benzer bir tasarıma sahip olabilir

The Information’a göre Apple, hâlâ çok erken aşamalarında olan iki adet katlanabilir iPhone geliştirdi. Bu telefonların, dikey olarak katlanabilen cihazlar olduğu gelen bilgiler arasında. Yani Samsung’un Galaxy Z Flip telefonlarına benziyorlar. Şirketin Asya’daki en az bir üreticiyle farklı ekran boyutlarında katlanabilir cihazlar hakkında konuştuğunu belirtelim.

İddia, katlanabilir iPhone’un yakın zamanda gelmeyeceğine de vurgu yapıyor. Rapora göre Apple’ın 2024 ve 2025 üretim planları arasında bu cihazlar yok. Yani plan değişikliği olmazsa en erken 2026’da çıktıklarını göreceğiz.

Apple, katlanabilir iPhone’ların dış tarafında da ekran yer almasını istiyor. Ancak kaynaklar, mühendislerin tasarımda zorlandığını çünkü ekranın kolayca kırıldığını öne sürüyor. Ayrıca cihazların şu anki iPhone modelleri kadar “ince” yapılmak istendiği fakat batarya ve ekran bileşenlerinin bunu zorlaştırdığı da iddialar arasında.

Katlanabilir iPhone'un, Apple istediğine ulaşamazsa iptal edilme ihtimali de var

Tüm bu sızıntılara baktığımızda hâlen katlanabilir iPhone’lar için kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını görüyoruz. The Information’un da belirttiği gibi Apple, beklediğine ulaşmazsa katlanabilir iPhone’ları tamamen iptal edebilir. Neler olacağını görmek için önümüzde en az iki yıl var.

Katlanabilir iPad üzerinde de çalışmalar sürüyor

Apple’ın ilk katlanabilir cihazının bir iPad olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiştik. The Information’a göre şirket, uzun süredir beklenen bu cihaz üzerinde çalışmaya devam ediyor. İddiaya göre katlanabilir iPad, iPad Mini’ye benzer 8 inç civarında ekranla gelebilir. Ekran ortasındaki kırışıklığı azaltacak bir teknolojiyi de cihazda görme ihtimalimiz var.

İlk katlanabilir Apple cihazını ne zaman göreceğimiz belli değil. Birkaç gün önce The Elec’in bir raporu, şirketin 2026 veya 2027’de 7 veya 8 inçlik bir katlanabilir cihaz çıkaracağını öne sürmüştü. Bugün çıkan bilgiler ise bu cihazın iPad olma ihtimalini güçlendirdi.