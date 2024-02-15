İddiaya göre Çinli üreticiler Oppo ve vivo, pazar payının azalması ve Huawei'nin çıkaracağı yeni bir telefon nedeniyle katlanabilir telefon pazarından tamamen çıkabilir.

Katlanabilir akıllı telefonlar kendilerine bir niş market oluşturmuş durumda. Farklı firmaların görece deneysel ürünler geliştirdikleri bu alanda faaliyet gösteren firmalar arasında Çinli üreticiler Oppo ve vivo da yer alıyor. Son gelen haberler ise Huawei'nin 10 inçlik üç kez katlanan bir yepyeni cihaz çıkarmayı planladığını gösteriyor. Huawei'nin bu hamlesi, diğer iki Çinli üreticiyi pazardan çıkmaya yönlendirebilir.

Oppo ve vivo, katlanabilir telefon pazarına katlanamıyor

Her iki firma da katlanabilir telefon pazarında küçük ve gittikçe de küçülme eğiliminde olan pazar paylarına sahip. Korea Economic Daily'nin haberine göre, Huawei'nin pazara yeni bir soluk getirecek 3'e katlanan telefonu ile pazar paylarındaki durum, iki firmanın pazardan çıkmayı ciddi ciddi düşünmesine neden olabilir. Bu pazardan vazgeçen firmaların, Huawei ile Samsung'un kendi aralarında oluşturacağı rekabetle mücadeleye girmek istemediği iddia ediliyor.

Her ne kadar ABD yaptırımlarından dolayı Huawei ve Çinli çip üreticisi SMIC, gelişmiş çipler yapmalarına imkân verecek teknolojileri edinemiyor olsalar da Huawei, 2020 yılında SMIC'in ürettiği 7nm Kirin 9000s işlemcili 5G amiral gemisi modelleri Mate 60 ile dikkatleri üzerine çekmişti. Firma, Çin'de de büyümesini yıllık bazda %36,2'ye kadar yükseltmişti. 2024 yılının da ilk iki haftasında Huawei, Apple'ı geride bırakarak en çok satan marka olmuştu.

Geçtiğimiz Ekim ayında Oppo, üçüncü nesil Find N3 katlanabilir telefonunu piyasaya sürmüştü. vivo ise ikinci nesil vivo X Fold 2 ve X Flip ile tüketicilerin karşısına çıkmıştı.