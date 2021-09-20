Apple, Katlanabilir iPhone'lar İçin LG ile Anlaştı

Business Korea, Apple'ın LG ile iş birliği yaptığını ve katlanabilir ekranlı bir iPhone üzerinde çalıştığını duyurdu. Kaynağa göre Apple, bu akıllı telefonu 2023'te piyasaya sürecek. Deneyimli Apple analisti Ming-Chi Kuo da daha önce benzer açıklamalarda bulunmuştu.

Güney Kore'nin köklü haber kaynaklarından Business Korea, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Şirketin katlanabilir ekranlı akıllı telefon üzerinde çalıştığını bildiren Business Korea, şirketin bu telefonun ekranı için LG ile iş birliği yaptığını duyurdu. Apple, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Aslına bakacak olursak Apple'ın katlanabilir ekranlı bir iPhone geliştirdiği iddiası, daha önce de deneyimli bir Apple analisti olan Ming-Chi Kuo tarafından dile getirilmişti. İddianın en dikkat çeken yanı, her iki tarafın da benzer cümleler kurmuş oluşu. Görünen o ki Apple, çok büyük bir ihtimalle katlanabilir ekranlı iPhone üzerinde çalışıyor. Ancak bu çalışmanın bir ürün haline gelip gelmeyeceği, şu an için bilinmiyor.

Katlanabilir ekranlı iPhone, 2023'te piyasaya sürülebilir

İddialara göre LG'nin Apple için ürettiği ekran, tamamen açıldığında 7,5 inç büyüklüğe sahip olacak. Ayrıca bu ekranın Samsung Galaxy Z Flip serisi katlanabileceği iddia ediliyor. Hem Ming-Chi Kuo hem de Business Korea, Apple'ın bu telefonu 2023 yılında piyasaya süreceğini ifade ediyorlar. Yani Apple'ın katlanabilir ekranlı telefonu, henüz çok erken aşamada...

Apple'ın katlanabilir ekranlı telefon projesi dikkat çekici olsa da bu telefonun gerçek bir ürün haline gelmeme ihtimali de var. Zira katlanabilir ekranlı telefon maliyetlerinin klasik bir akıllı telefondan çok daha yüksek olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Haliyle Apple, karlılık oranı istediği noktada olmazsa, projeyi tamamen iptal edebilir. Belki de şirket, birkaç milyon adet katlanabilir ekranlı iPhone üretimi yaparak, bu seriyi sınırlı sayıda üretim olarak duyurabilir. Ancak tüm bunlar, zamanla belli olacak şeyler...