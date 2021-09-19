Apple, Çentikli Tasarımdan Neden İnatla Vazgeçmiyor?

Apple 2017 yılında iPhone X'u tanıttığında telefon, özelliklerinin yanında tasarımıyla da bolca konuşulmuştu. Tasarıma dair en çok konuşulan detay ise ekranın üzerinde yer alan ve pek de beğenilmeyen çentik detayıydı. Peki estetik olarak hoş karşılanmayan çentik, neden çok önemliydi? Birlikte göz atalım.

Akıllı telefon sektöründe her sene farklı özellikler üzerinde yoğunlaşıldığını ve bu özelliklerin şirketlerin rekabetleri sayesinde giderek daha iyi hale geldiğini görüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda akıllı telefonlara dair en önemli trendin 'nasıl daha geniş ekran deneyimi sunarız?' olduğu bir süreçten geçtik.

Günümüzde bunun 'her seferinde daha iyi kameralar' gibi bir anlayışa evrildiğini söylemek yanlış olmaz ama ekranları büyütme trendi, o yıllarda birbirinden farklı yeniliklerle karşılaşmamızı sağlayarak çeşitliliği epey artırmıştı. iPhone X ile gelen çentikler de buna iyi bir örnek olmuştu.

Çerçevesiz ekran için çözümler:

Akıllı telefonların ekranlarından çerçeveleri kaldırmak ve mobil oyun, telefonlardan video izlemek gibi kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için ekranları genişletmek uzunca süre üreticilerin önceliği oldu. Apple, bunu iPhone X ile yaptı ve yıllar boyu tüm iPhone'larda olan orta tuş ile birlikte ekranın üzerindeki çerçeveyi de kaldırdı. Fakat yerine bir çentik geldi.Bu çentikte kamera, kızılötesi, mikrofon, hoparlör, ortam ışık algılayıcıdan oluşan bir sistem yer alıyordu.

Bu çentik öylesine bir çentik değildi ve içerisinde önemli bir teknolojiyi barındırıyordu. Android kullanıcıları 'çirkin görünen bu tasarıma' gülerken, üreticiler ise Apple'ın çentiğe yerleştirdiği TrueDepth teknolojisini araştırmaya başladı. Face ID ve Animoji gibi özellikleri getiren bu teknoloji, çentiğin içine gizlenen bir güçtü ve o dönemde pek çok sorunun çözümü için atılmış başarılı bir adımdı.

Daha güvenli bir sistem:

Apple bu çentik ve içine eklediği Face ID ile, ekranın alt kısmından kaldırdığı Touch ID özelliğinin yerine çok daha fonksiyonel bir özellik de eklemiş oldu. Bu gelişmiş teknoloji, o dönemde yüz tanıma sistemleri var olsa da basit bir kamera sistemine dayanan Android telefonlarından epey ilerideydi. Ayrıca Face ID, Android telefonların sunduğu yüz tanıma özelliklerinden çok daha güvenli bir sistemdi.

Ekran altı kameralar gelişene kadar çentikler bir yere gitmeyecek gibi görünüyor:

Çentiklerin sunduğu tek çözüm yüz tanıma sistemi değil. Aynı zamanda çentikler tüm üreticilerin ön kameraları nereye koyacaklarına dair buldukları ortak bir çözüm. Tabii ki bu konuda enteresan denemeler olmadı değil. Örneğin bir süre pop-up kameralardan konuştuk. Telefonun üstünden çıkan bu enteresan kamera sistemleri ne yazık ki kalıcı bir yer edinemedi çünkü pratik ve uzun ömürlü değildi.

Bu konuda atılan en önemli adım ise ekran altı kameralar oldu ancak bu sistem henüz yeterince gelişmiş değil. Dolayısıyla ekranlardaki çentikler hala karşımıza çıkıyor. Apple'ın 2022'de çentikten vazgeçeceğine yönelik söylentiler olsa da henüz elimizde bir kanıt yok. Ancak ekran altı kamera performansı kusursuzlaşmış olursa, Apple'ın da bu adımı atacağına şüphe yok.

Apple'ın topladığı çentik eleştirilerinden sonra enteresan bir durum yaşandı ve üreticiler arka arkaya telefonlarına çentik eklemeye başladılar. Benzer bir durum 3,5 mm kulaklık jakının kaldırılması ve şarj aletlerinin kutudan çıkarılması durumunda da yaşanmıştı. Yani aslında Apple her ne kadar bazı özellikleri ilk kez deneyen olmasa da, yaptığı geliştirmelerle o özelliklerin popüler olmasını sağladı.

Bu kadar üzerine konuştuğumuz çentik de aslında ilk olarak iPhone X'de görülmedi ve Apple'ın fikri değildi. Ancak Apple, çentiğin içine orada durmasına gerekçe sunan özellikler yerleştirerek anlamlı hale getirdi. iPhone 13 ailesinde de yerini koruyan çentikler, Android üreticilerinde minik damla çentik ya da nokta gibi görünen formlara çoktan döndü bile. Apple'ın çentik inadı ise, güç aldığı özellikleriyle yerini korumaya devam ediyor.

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