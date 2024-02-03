İlk Katlanabilir Apple Ürününün Ne Zaman Geleceği Ortaya Çıktı

Güney Kore'den gelen bilgilere göre Apple, ilk katlanabilir cihazını 2026-27 yıllarında piyasaya sürebilir. 7-8 inç boyutunda bir ekrana sahip olması beklenen bu cihazın 8,3 inçlik iPad mini yerine gelebileceği ifade ediliyor.

Katlanabilir akıllı telefonlar yaklaşık 5 yıldır hayatımızdalar ve ilk piyasaya sürüldüklerindeki tasarım kusurları ve dayanıklılık problemleri büyük ölçüde giderilmiş durumda. Bugün, hemen hemen bütün büyük akıllı telefon üreticileri en az bir katlanabilir akıllı telefon piyasaya sürüyorlar… Biri hariç: Apple.

Apple'ın katlanabilir akıllı 'cihazı' ile ilgili söylentiler yıllardır devam ediyor ve şu ana kadar ortaya çıkan patentler Apple'ın kesin olarak bir ürün geliştirip geliştirmediğini bilmesek de mühendislerinin bu konuda çalışmalar yürüttüklerini kanıtlıyor. Şimdi, Apple'ın katlanabilir cihazları hakkında yeni bilgilere sahibiz.

İlk katlanabilir Apple ürünü, iPad mini'nin yerini alabilir

Yeni bilgiler, teknoloji devlerinin tedarik zincirlerinde pek çok kaynağı bulunan Güney Koreli teknoloji sitesi The Elec'ten geldi. Paylaşılan bilgilere göre Apple, geçtiğimiz yıl Samsung ve LG'den 6 ve 7 inç büyüklüğünde katlanabilir ekran örnekleri talep etti. Yine de The Elec'e göre Apple'ın planları, 7-8 inç büyüklüğünde bir katlanabilir cihaz satışa sunmak.

Henüz ilk katlanabilir Apple cihazın özelliklerini bilmiyoruz. Cihaz diyoruz çünkü Apple'ın katlanabilir ekranlı bir iPhone mu iPad mi piyasaya süreceği dahi belli değil. Paylaşılan son mali raporlarda iPad satışlarında düşüş görüldüğünü düşünürsek Apple'ın iPad gelirlerini artırmak için katlanabilir bir iPad mini ile karşımıza çıkma olasılığının hiç de düşük olmadığını söyleyebiliriz.The Elec'in aktardığına göre Apple'ın ilk katlanabilir cihazını 2026-27 yıllarında piyasaya sürmesi muhtemel.