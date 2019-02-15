Apple’ın Product Red kapsamında sunduğu kırmızı renkli modelleri arasına kısa bir süre sonra iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri de dahil olacak gibi görünüyor.

Bir süre önce Apple’ın, kırmızı iPhone XS ve iPhone XS Max üzerinde çalışmalar yaptığına ilişkin bilgiler gündeme geldi. Weibo üzerinden ortaya atılan iddialara göre Apple, Çin’e özel olarak kırmızı renkli yeni nesil iPhone modelleri hazırlıyor. İddiaya göre bu ayın sonunda ya da Mart ayının başında cihazın satışlarına başlanacak.

Çin’e özel olarak hazırlandığı yönündeki bilgilerin temeli ise, uzak doğu pazarındaki kötü giden satışların üzerine kuruluyor. Bilindiği gibi Apple, özellikle de iPhone satışlarında başta Çin olmak üzere uzak doğu ülkelerinde problem yaşıyor.

Bundan dolayı da Apple'ın, kullanıcıların ilgisini çekmek için böyle bir adım atacağına ilişkin bilgiler ortaya çıktı. Lakin bu iddiayla ilgili çeşitli soru işaretleri de bulunuyor.

Şimdiye kadar Apple, bölgesel kısıtlamalara çok fazla giden bir strateji uygulamaması ile biliniyordu. Bunun en dikkat çeken örneğiyse yeni iPhone modellerinin, Çin’e özel olarak çift SIM desteği sunması oldu. Product Red konseptindeyse böyle bir yaklaşım sergilenmesinin olasılığı da tartışılıyor.

Elbette ki Apple, kırmızı iPhone XS ve XS Max modelleri ile satışları pozitif yönde etkilemeye çalışacaktır. Ancak bunun sadece Çin için özel bir durum olup olmayacağı ise soru işaretlerini beraberinde getiriyor.