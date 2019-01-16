Apple, Yeni Akıllı Batarya Kılıflarını Satışa Sundu

Apple’ın amiral gemisi telefonları için hazırladığı yeni akıllı batarya kılıfları piyasaya çıktı.

Apple kullanıcılarının en sık yaşadıkları sorunların başında şarj problemi yer alıyor. Kullanıcıların uzun süredir bekledikleri aksesuarlar arasında akıllı batarya kılıflarının olması, bu açıdan bakınca hiç şaşırtıcı değil.

Yeni kılıflar Apple’ın çevrimiçi mağazasında ve Apple ürünleri satan mağazalarda kullanıcıların beğenisine sunuldu. Şimdilik yalnızca iki farklı renk seçeneği var: Siyah ve beyaz.

Yeni kılıflar telefonları korumakla kalmıyor; Apple’ın açıklamasına göre bu kılıflar konuşma süresini 37, internet kullanım süresini 20 saate kadar arttırıyor. Ayrıca yeni kılıf kablosuz şarj özelliğine sahip, yani kılıfı ayrı telefonu ayrı şarj etmek gerekmiyor.

Yeni akıllı kılıflar iPhone X ve iPhone 8 desteği barındırmıyor. Bu iki model için özel bir akıllı batarya kılıf hiç piyasaya sürülmedi.

Yeni kılıfın tasarımları, eski kılıflardan biraz daha farklı. Tasarımdaki en büyük değişiklik, kılıfın kabarık kısmının yeri oldu. Eskiden ortası kabarık, yanlara doğru incelen kılıflar üreten firma, bu defa telefonun hemen altından başlayıp, telefonun üçte ikilik kısmını kaplayan bir kısmı kabarık olarak tasarladı.

Akıllı batarya kılıflarının fiyatları 129 dolar ve şu anda internetten sipariş verilebilse de teslimatları 18 Ocak’ta başlayacak. Mağazalarda da aynı gün satışa sürülecek. Ürünün Türkiye fiyatı ise 999 TL olarak belirlendi. Yeni kılıf, Apple'ın internet sitesi üzerinden Smart Battery Case adıyla satılıyor.