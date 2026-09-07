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Apple, Kontrolcü Geliştiriyor! İşte İlk Bilgiler

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macOS 26.7 sürümünde keşfedilen kodlar, Apple’ın 2 oyun kumandası üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Apple, Kontrolcü Geliştiriyor! İşte İlk Bilgiler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, telefonlardan bilgisayarlara kadar birçok farklı alanda ürünlerle karşımıza çıkan bir firma. Ancak şimdi gelen bilgiler, şirketin normalde hiç aklınıza gelmeyecek bir alanda yeni ürünler geliştirdiğini ortaya koydu. Öyle ki firma, birden fazla kontrolcü üzerinde çalışıyor olabilir.

Apple’ın işletim sistemi güncellemeleri, çoğu zaman resmi olarak duyurulmamış gelecek donanımların ilk ayak izlerini barındırır. macOS 26.7 de bunlardan biri oldu. Sürümün kodlarını inceleyen bir kullanıcı, sistem içerisinde doğrudan Apple donanımı olarak tanımlanan iki yeni oyun kumandası profili tespit etti.

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Apple, Kontrolcü Geliştiriyor! İşte İlk Bilgiler
applcontic

Apple’ın oyun kumandaları nasıl olacak?

applcontic

Sızıntıya göre T6502 ve T1057 kod adlarıyla sistemde yer alan bu cihazlar, şirketin arka planda kendi oyun kontrolcüleri üzerinde çalıştığının güçlü bir işareti olabilir. Ağustos ortasında yayınlanan ilk macOS 26.7 RC sürümünde iPhone’lardan Mac’lere ve yeni ev aksesuarlarına kadar pek çok duyurulmamış cihaza rastlanmıştı. Ancak yapılan son derinlemesine kod incelemeleri, oyun tarafında gözden kaçan bu önemli ayrıntıyı ortaya çıkarmış oldu.

Açığa çıkan kod detaylarına göre her iki model de geleneksel bir oyun kolunda bulunması gereken standart bileşenlere sahip olacak. Yön tuşları , çift analog çubuk,tetik tuşları, omuz tuşları ile Ana Sayfa ve Menü düğmeleri her iki model için de tanımlanmış. Fakat iki cihaz arasında dikkat çekici teknik farklılıklar mevcut.

İddiaya göre T1057 kodlu model; dahili ivmeölçer ve jiroskop desteği sunarken, T6502 kodlu modelde bu hareket sensörleri yer almıyor. Ayrıca her iki cihazın dokunsal geri bildirim tasarımlarının da birbirinden farklı olduğu belirtilmiş. Bu durum, Apple’ın biri daha üst seviye, diğeri ise temel özelliklere sahip iki farklı segmentte oyun kolu planlıyor olabileceğini akıllara getiriyor.

Apple’ın son yıllarda oyunlara ilişkin hamlelerinin arttığını düşünürsek bu tarz bir hamle mantıklı olabilir. Cihazların diğer detayları, çıkış tarihleri, tasarımları gibi konularda maalesef şimdilik hiç bilgi yok.

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