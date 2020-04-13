Apple, Koronavirüsle Mücadele İçin Yeni Bir Domain Aldı

Geçtiğimiz günlerde, koronavirüs salgınının yayılmasını azaltmaya yardımcı olmak için Google iş birliğine giderek bir COVID-19 temas takibi aracı geliştirdiğini duyuran ABD’li teknoloji devi Apple, şimdide de “AppleCoronavirus.com” alan adını aldı.

MacRumors’un aktardığı bilgilere göre, domain adının kime ait olduğunun bulunabildiği WHOIS adlı domain sorgulama servisindeki kayıtlarda, Apple’ın geçtiğimiz cuma günü “AppleCoronavirus.com” şeklinde bir alan adı kaydettiği görülüyor.

Kayıt, söz konusu alan adını tescil ettiren kuruluş olarak Apple’ı gösteriyor. Büyük şirketler için alan adlarını koruyan, dünyanın en büyük domain servislerinden CSC Corporate Domains tarafından yapılan kayıt, Apple’ın salgına yönelik yeni bir girişime imza atabileceğine işaret ediyor.

AppleCoronavirus.com isimli domain'in Apple adına kaydettirildiğini gösteren kayıt

Daha önce bildirdiğimiz gibi Apple ve Google, sağlık kuruluşlarıyla virüsün yayılmasını azaltmasına yardımcı olmak için Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisini temel alan bir sistem geliştirmek için ortaklık kurduklarını açıklamışlardı. Alan adının, bu ortaklığın duyurulduğu cuma günü alınması, proje ile bağlantılı olabileceğini düşündürüyor.

Peki, Apple ve Google’ın geliştirecekleri sistemin çalışma mantığı nasıl olacak? Kullanıcı gizliliği ve güvenliğini merkezine alan sistem, her cihazın çevresindeki cihazlara anlık olarak değişen kimlik numaraları gönderecek. Eğer kullanıcılar, bir COVID-19 hastası ile temas ederse, otomatik olarak bilgilendirilecekler.

Apple ve Google tarafından geliştirilecek sistem, bir COVID-19 hastası ile temas eden kişileri uyaracak

Elbette bunun için, koronavirüs taşıyan kişinin resmî sağlık kuruluşu uygulamasına girerek bu bilgiyi sisteme eklemesi gerekiyor. Sisteme dahil olan herkesin anonim olacağını belirten Apple ve Google, konum bilgisinin saklanmayacağını ve yayınlanan kimlik numaralarının 15 dakikada bir değişeceğini söylüyor.

Geliştirilecek uygulama, mayıs ayında iOS ve Android kullanıcılarına sunulacak. Sık sık güncelleme alacağı söylenen uygulama, resmi sağlık kurumlarına ait uygulamalar ile entegre bir şekilde çalışacak. Böylece vatandaşlar ile sağlık yetkilileri arasında tam bir koordinasyon sağlanacak.

Bu süreçte kullanıcılardan elde edilecek verilerin sunucularda saklanmayacağını taahhüt eden Apple ve Google, temas takibi sistemi hakkındaki tüm çalışmaların kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacağını açıklamıştı.