Apple’ın M5 iPad Pro modeli, M4 ile aynı ekran teknolojisini kullanacak ve en büyük fark olarak yeni M5 çipi öne çıkacak.

Apple’ın bu yıl içinde M5 iPad Pro modelini tanıtması bekleniyor. Ancak ortaya çıkan yeni raporlar, bu modelin M4 versiyonuna kıyasla önemli bir fark sunmayacağını öne sürüyor. OLED ekran teknolojisinin aynı kalacağı, en büyük değişikliğin ise yeni M5 çipi olacağı belirtiliyor.

Apple’ın bu yıl içinde M5 iPad Pro’yu tanıtması bekleniyor, ancak görünen o ki bu modelde M4’ün üzerine çok da yenilik eklemeyen cihazlar arasına katılacak. OLED ekran yine aynı, tasarımda büyük bir değişiklik yok. Tek fark ise yeni M5 çipi olacak gibi gözüküyor. İşte detaylar!

M5 iPad Pro, M4 ile aynı ekran teknolojisini kullanacak

M5 iPad Pro, TSMC’nin 3nm üretim sürecinin yeni versiyonu olan N3P teknolojisiyle üretilen M5 çipinden güç alacak. Ancak bu yeni çipin, M4’e kıyasla yalnızca %10 daha iyi enerji verimliliği ve %5 daha yüksek performans sunacağı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra ekran teknolojisinde de büyük bir yenilik olmayacak. Apple’ın M4 modellerinde kullanılan çift katmanlı OLED ekranı M5 serisinde de kullanmaya devam edeceği söyleniyor. Bu nedenle yeni modelin tüketiciler için büyük bir yenilik sunmaması bekleniyor.

Öte yandan, Apple’ın M5 iPad Pro modellerini MacBook Pro güncellemelerinden sonra tanıtabileceği konuşuluyor. Hatta bazı iddialara göre, tabletlerin 2026’ya kadar ertelenmesi bile mümkün. Apple, geçen yıl M4 iPad Pro’yu erkenden piyasaya sürmüştü ancak bu modelin fiyatının yüksek olması satış beklentilerini tam olarak karşılamadı. Şirketin, 2025’in ilk çeyreğinde iPad satışlarında %15 büyüme kaydetmesine rağmen, bu artışın daha çok uygun fiyatlı modeller sayesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Bu yıl da benzer bir tablo ortaya çıkabilir. Eğer M5 iPad Pro modelleri beklenen ilgiyi görmezse, Apple’ın satış ivmesini korumak için yeni duyurulan M3 iPad Air ve A16 Bionic çipe sahip daha uygun fiyatlı iPad modellerine yönelmesi muhtemel.