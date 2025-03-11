Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın neden iPhone SE'yi öldürüp yerine iPhone 16e'yi piyasaya sürdüğünü açıkladı. Yapılan açıklama, iPhone 16 ile ilgisi nedeniyle dikkat çekici.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz ay duyurduğu iPhone 16e modeli, sektörü ciddi anlamda karıştırdı. Zira milyonlarca kişi, Apple'ın uygun fiyatlı akıllı telefonu olan "iPhone SE"yi beklerken, fiyatı daha yüksek olan ama Apple Intelligence desteğine sahip bir telefonla karşımıza çıkmıştı.

Peki Apple, neden böyle bir şey yaptı? Tüketicilerin çok sevdiği iPhone SE'nin neden fişi çekildi? İşte Bloomberg'den Mark Gurman, yayımladığı son yazısında bu sorunun cevabını verdi.

Apple'ın iPhone 16e'ye geçmesinin nedeni: Kâr marjını korumak!

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre Apple'ın iPhone SE yerine iPhone 16e'yi piyasaya sürmesinin tek neden, kâr marjını korumak. Mark Gurman'a göre Apple, durgun giden iPhone 16 satışlarından korunmak için böyle bir adım attı.

Peki iPhone 16 satışları neden durgun?

iPhone 16, Apple için devrim niteliğinde bir cihaz olarak karşımıza çıktı. Zira şirket, bu akıllı telefonu doğrudan Apple Intelligence için ürettiğini söyledi. Ancak burada şöyle bir tezat var. Apple Intelligence, henüz oturmuş bir teknoloji değil. Hatta Apple, Apple Intelligence kapsamında vadettiği özelliklerin çoğunu sunamadı. Hâl böyle olunca şirket, iPhone 16 satışlarının düşük olacağını adı gibi biliyor gibi görünüyor. Bakalım yılın ilerleyen dönemlerinde açıklanacak istatistikler, iPhone 16 ile ilgili hangi gerçekleri ortaya koyacak...