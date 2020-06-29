Apple Mac Pro kullanıcılarına yönelik enteresan ürünlere bir yenisi daha eklendi. Rende benzeri tasarımı çok eleştirilen cihaz, yüzlerce dolarlık tekerleklerin ardından 400 dolarlık düzenleyiciye kavuştu.

Apple’ın yeni Mac Pro’ları için 400 dolara tekerlek satışa sunması, pek çok kişinin diline dolanmıştı. Firmanın ekran standına da 1.000 dolar istemek gibi fiyat politikaları da olduğu için bu türden ürünler hiç şaşırtmıyor.

Mac Pro için üretilen yeni ürünse hiç beklenmedik bir şey oldu. Cepli bir düzenleyici satışa süren Waterfield adlı firma, fiyat etiketini de 400 dolar olarak belirledi. Böylece Mac Pro’nuzun ceplerine kumanda, kablo gibi şeyler koyabiliyorsunuz.

Apple Mac Pro’ya özel düzenleyici:

Firmanın kendi tanıtımlarına baktığımızda 'en iyi kalite eyerler için kullanılan deriden' üretildiğini görüyoruz. Mac Pro Gear Saddle adı verilen üründen Gear Pouch adlı orta boy cebi çıkarmak ve daha geniş alan elde etmek de mümkün.

Mac Pro’nun üzerinden kaymayacak şekilde hazırlanmış olan üst bağlantı şeritlerine sahip düzenleyici, ayrıca cihazın tutma yerlerini ya da açma kapama düğmesini de kapatmıyor. Böylece rahatça kasanızı kullanabiliyorsunuz.

Bu ürün, Mac Pro cihazınızın yan tarafında cepleriniz olmasına ve oraya bir şeyler doldurmanıza yarıyor. Peki bu, tam olarak ne işinize yarayacak? Bu konuda emin değiliz. Böyle bir ürün isterseniz daha farklı alternatifler bulabileceğinizse aşikar.

'Sadece' 400 dolar:

Bu düzenleyici gerçek bir ürün ve isteyenler, 'yalnızca' 400 dolara sipariş verebiliyor. Yani ortada 'troll' diyebileceğimiz bir durum da yok. Bugün sipariş vermeniz durumunda ürünün yola çıkmasının temmuz sonunu bulacağı da belirtiliyor.

Son dönemlerde bazı ürünler, ilginç fiyatlarla piyasaya çıkabiliyor. Bu ürünlerin çok büyük bir kısmı, örneğin muadilleri 2 bin lira iken 384 bin liraya satılanlar, genelde satılması için değil konuşulması için üretilir. Bu ürünse gerçek anlamda satış amacıyla üretilmiş gibi duruyor.