Dünya Savaşları Sonucunda Hayatımıza Giren 17 İcat

Dünya savaşları, tüm dünyada çok büyük etkiler bırakan olaylar oldu. Bütün askeri gelişmeleri bir kenara bırakırsak, dünya savaşı icatlarının sıradan yaşamlarımızda fazlası ile yer edindiklerini görmek mümkün. Dünya savaşları sırasında ya da sonucunda icat edilen ve günümüzde de hâlâ kullandığımız 17 buluşu sizler için listeledik.

Dünya savaşları, tüm gezegen ve onun insanları için büyük değişikliklere sebep oldu. 1. Dünya Savaşı sonucunda Avrupa’nın sınırları yeniden çizildi, 2. Dünya Savaşı sonucunda ise Hitler Almanya’sı düştü. Tank, uçak, savaş gemisi, silahlar ve bombalar gibi birçok askeri buluş ve teknolojik icatlar bu Dünya savaşları sırasında ortaya çıksa da Dünya savaşlarının sonucunda hâlâ günümüzde kullandığımız sıradan günlük şeyler de icat edildi.

1. ve 2. Dünya Savaşı icatları, sizleri gördüğünüzde şaşırtabilir zira Pilates gibi aklınıza hiç gelmeyecek bir şeyin 1. Dünya Savaşı sırasında icat edildiğini tahmin etmiyorsunuzdur. Bu ve bunun gibi birçok ilginç ve yararlı icatları görmek için lafı daha fazla dolandırmadan sizler için hazırladığımız Dünya savaşları sonucunda hayatımıza giren 17 icat listemize geçelim.

Dünya savaşlarıyla hayatımıza giren icatlar:

Birinci Dünya Savaşı icatları: Trençkot Günışığını verimli kullanmamızı sağlayan saat sistemi Kan bankaları Pilates Paslanmaz çelik Fermuar Kol saati İnsansız hava aracı

İkinci Dünya Savaşı icatları: Bilgisayar ATM Japon yapıştırıcısı Penisilin Uydu Radar Tükenmez kalem Jet motorları Fotokopi



Birinci Dünya Savaşı icatları:

Trençkot

Bir nevi yağmurluk olarak da adlandırabileceğimiz, paltonun daha incesi olan trençkotlar, ilk olarak 1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz askerleri tarafından giyilmeye başlandı ve popülarite kazandı. Su geçirmez trençkotlar, hafif ve korunaklı olmaları nedeni ile kalın ve pamuktan yapılan standart paltoların yerini almaya başladı. Trençkotların paltolara göre daha hafif olmasının bir başka artısı da ekstra silah cepleri barındırmasıydı.

Günışığını verimli kullanmamızı sağlayan saat sistemi

Kasım ayıyla birlikte birçok ABD'li 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ekstradan 1 saat kazanıyorlar ve Mart ayında o 1 saati kaybediyorlar. Avrupa’da da Kış Saati ve Yaz Saati olarak uygulanan bu yöntem, gün ışığından sonuna kadar faydalanmak için 1. Dünya Savaşı sırasında icat edildi. Tam olarak 1916 yılının Nisan ayında Almanya’da kullanılmaya başlanan bu yöntem daha sonrasında Birleşik Krallık'a, sonra tüm Avrupa’ya ve en sonunda ABD’ye ulaştı. Ülkemizde ise 2013'ten bu yana çift saat uygulaması bulunmuyor.

Kan bankaları

Günümüzde yapılan kan bağışlarının hepsinin toplandığı yer olan kan bankaları, ilk olarak I. Dünya Savaşı sırasında icat edildi. Farklı kan tiplerinin olduğunun keşfedilmesi ve soğutmayla bu kanların ömrünün uzatılabileceğinin fark edilmesiyle ABD ordu doktoru Oswald Robertson, İngiliz ordusu ile iş birliği yaparak dünyanın ilk kan bankasını 1917 yılında Batı Cephesinde kurdu.

Pilates

Büyük Britanya’da yaşayan ve Alman asıllı olan Joseph Hubertus Pilates isimli bir vücut geliştiricisi, 1. Dünya Savaşının patlak vermesinin ardından askerler için basit açma germe hareketleriyle yapılan bir kas güçlendirme egzersizi icat etti. Savaş bittikten sonra kendisine ABD’nin New York kentinde bir spor salonu açtı ve bu egzersize kendi soyadını verdi.

Paslanmaz çelik

İngiliz ordusu, savaş sırasında silahlarının daha geç bir sürede tahrip olmasını sağlamak için daha kuvvetli materyaller arayışındaydı. İngiliz metalürji uzmanı Harry Brearley, erimiş demirin üzerine krom eklemenin paslanmaz bir çelik ortaya çıkardığını keşfetti. Her ne kadar paslanmaz çelik silahlar için kullanılmasa da savaş sırasında hava aracı motorları ve tıbbi araç gereçler gibi birçok alanda kullanıldı.

Fermuar

İlk çıkış amacı askerlerin ve denizcilerin içerisinde para taşıdıkları bel çantalarını daha sağlam korumak olan fermuar, Gideon Sundback isimli bir mucit tarafından icat edildi. Her ne kadar savaş sırasında askerlerin kıyafetleri üzerinde düğmeler olmaya devam etse de önce savaş uçağı pilotlarının kıyafetlerine dikilmeye başlanan fermuar, 1920’lerden itibaren iyice popülerliğini arttırdı.

Kol saati

1. Dünya Savaşı öncesinde kol saatleri, sadece kadınlar tarafından kuşanılan şık bir aksesuar olarak görülüyordu. Erkekler ise zincirli cep saati kullanıyordu. Biraz geç olsa da kol saati kullanmanın çok daha pratik olduğunu fark eden erkekler de hemen kol saati kullanmaya başladı ve böylelikle cep saatlerinin kullanımı azaldı.

İnsansız hava aracı

Wright kardeşlerin ilk uçak deneylerinin başarılı olmasının 15 yıl ardından, ABD ordusu Orville Wright’ı (kardeşlerden biri) ilk insansız hava aracı deneyi için davet etti. Tüm deneyleri Charles Kettering isimli bir mühendis yönetti ve 1918 yılında başarılı bir şekilde ilk insansız bir şekilde havada uçabilen bomba ürettiler. Bu bomba tam 120 kilometre komuta menziline sahipti.

İkinci Dünya Savaşı icatları:

Bilgisayar

II. Dünya Savaşı sırasında Almanların Enigma kodlarını çözmek için ilk olarak Alan Turing tarafından icat edilen ve günümüzdeki süper hızlı güçlü bilgisayarların ve akıllı telefonların atası olan ilk bilgisayar, resimde de gördüğünüz gibi çok büyük bir cihazdı. 1 ve 0 kodlama sistemini kullanarak elektrik dalgalarıyla kod çözmek için icat edilen bilgisayarlar günlük kullanıma ise 80’lerin sonlarına doğru girdi.

ATM (Bankamatik)

16 yaşında Ermenistan’dan ABD’ye göç etmek zorunda kalan mucit Luther Simijian, 200 farklı patenti elinde bulunduruyor ve bunlardan günümüzde en popüler ve yaygın olanı ise ATM’ler. 1939 yılında dünyanın ilk çalışan ATM’sini icat eden Simijian, insanların güvenini kazanamaması sebebiyle 1960 yılına kadar icadını tedavüle sokamadı.

Japon yapıştırıcısı

Ülkemizdeki adıyla Japon yapıştırıcısı olan Superglue, silah nişangahı üretmeye çalışan biri tarafından yanlışlıkla icat edilen bir ürün. Daha sonraları Kodak için çalışmaya başlayan Harry Coover, çok kısa sürede kuruyan ve kuruduğu anda iki nesneyi birbirinden ayırması neredeyse imkânsız olan bir karışım keşfetti.

Penisilin

2. Dünya Savaşının seyrini değiştiren bir icat olan penisilin, anında etki gösteren bir uyuşturucu niteliğindeydi ve cephede vurulan askerlere uygulandığında acı hissetmeden tedavi görene kadar ayakta kalmalarına yarıyordu. 1938 yılında çalışmalarına başlanan ve 1941 yılında tam olarak kullanılmaya başlanan ilaç günümüzde hâlâ kullanılmakta.

Uydu

Almanların savaş sırasında kullandığı ve kimsenin o dönem ne olduğundan haberi olmayan teknolojisi olan V2 roketinden kopya çeken Ruslar ve Amerikalılar, uzaya uydular göndermeye başladılar ve Ay’a ilk insanları göndermenin kavgasını bile yaptılar. Bütün bunların sonucunda ise Uluslararası Uzay İstasyonu inşa edilmiş oldu.

Radar

1800’lerde deneylerine Heinrich Hertz tarafından başlanılan radar, radyo dalgalarının yansımasıyla uzaktaki nesneleri ve bu nesnelerin hız ve mesafesini tespit edebiliyor. Tabii 1800’lerden 1900’lara kadar bu amaçla kullanılmasa da 2. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusu tarafından Britanya Muharebesi sırasında hava saldırılarını saptamak için geliştirildi ve günümüzde de hâlâ kullanılmakta.

Tükenmez kalem

Dolmakalemlerin cepte taşındığında leke bırakması ve bu mürekkep lekesinin çıkmamasından usanan gazeteci Laszlo Biro, bir matbaada gördüğü mürekkep türünün ardından tükenmez kalemi icat etti. Bu mürekkep, kâğıda uygulandığı anda kuruyordu ve Biro, bu mürekkebi bir tüp içerisinde bir kalem ucuna yerleştirdi ve 1938 yılında da patentini aldı.

Jet motorları

1939-1945 yılları arasında geliştirilen jet motorları, 2.Dünya Savaşının son aylarında, savaşçı uçaklara düşmanlarına karşı avantaj sağlamanın bir yolu olarak öne çıktı. Alman ME 262 model uçak, ondan çok eksiği olmayan İngiliz Gloucester Meteor model uçak, ilk jet motorlarını taşıyan uçaklardı.

Fotokopi

Yıllar boyu patent ofislerinde çalışmış olan Chester Carlson, belgelerin kopyalarının daktilo ile çoğaltılması ve ayrı ayrı düzeltilmesinin çok yorucu bir süreç olduğunu fark etti. Sayısız saat süren deneyler sonucunda günümüzde hala fotokopi makinelerinde kullanılan bilim olan kserografi, 1937 yılında icat edildi.

Böylelikle Dünya savaşları sonucunda hayatlarımıza giren ve hâlâ kullandığımız 18 icat listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.