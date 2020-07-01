Apple, 8 yıl önce tanıttığı retina ekranlı ilk MacBook Pro modeline verdiği desteği kestiğini açıkladı. 2012 model dizüstü bilgisayarını "eski ürünler" kategorisine ekleyen Apple, bundan sonra kullanıcılara bu ürünle ilgili teknik destek imkanı sunmayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan 8 yıl önce piyasaya sürdüğü MacBook Pro modelinde ilk kez retina ekran kullandı. O dönem için devrimsel bir nitelik olarak sunulan retina ekran, tüketiciler tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Üstelik Apple, retina ekran yapısını yıllar boyunca da kullanmaya devam etti. Şirket şimdiyse, 8 yıl önce etkileyici bir şekilde piyasaya sürdüğü MacBook Pro'yu "eski ürünler" sınıfına dahil ettiğini açıkladı.

Apple'ın eski ve vintage ürünler kategorisi, aslında çoğu zaman tartışılan bir uygulama. Şirket, bu sınıflara çektiği ürünlere artık destek vermiyor ve bu da tüketiciler için çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Örneğin eski ya da vintage ürünler kategorisine alınmış bir Apple ürününe sahipseniz, bu ürün için artık Apple'dan destek alamıyorsunuz. Başka bir deyişle Apple, bu kategorilerdeki ürünleri açıkça yok sayıyor.

Retina ekranlı ilk MacBook Pro, piyasaya sürüldüğü zaman benzerlerine oranla fazlasıyla ince ve hafif bir yapıya sahipti. Dizüstü bilgisayar bu inceliğe, CD ve DVD gibi optik disk okuyucusunun kaldırılmasıyla sahip olmuştu. Hatta o dönemlerde bu durum da önemli bir yenilik olarak lanse edilmişti. Aradan geçen 8 yılın ardından ise retina ekranlı ilk dizüstü bilgisayar, Apple için bir şey ifade etmez hale geldi.

Apple'ın eski ürün kararı, 2012 model MacBook Pro'ya sahip olan kullanıcıların canını sıkacak türden. Çünkü bu dizüstü bilgisayara sahip olan kullanıcılar artık Apple'dan herhangi bir destek alamayacaklar. Örneğin kullanıcılar, bu dizüstü bilgisayarın pilini değiştirmek ya da herhangi bir donanım parçasına onarım yaptırmak istediklerinde artık Apple'ın kapısını çalamayacaklar. Bu tür hizmetler sadece üçüncü taraf servisler tarafından yapılabilecek.