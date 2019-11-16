Apple, geçtiğimiz günlerde 16 inçlik MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarını tanıtmıştı. Şirketin bu zamana kadarki en güçlü ve en büyük dizüstü bilgisayarı olan yeni MacBook Pro modellerinin iki adet 6K harici ekranı desteklediği ortaya çıktı.

Amerikan teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde yeni MacBook Pro modellerini tanıttı. Şirketin bu zamana kadar piyasaya sürdüğü tüm dizüstü bilgisayarlardan daha güçlü ve daha büyük olan 16 inçlik yeni MacBook Pro modellerinin teknik özellikleri ve fiyatı da bu şekilde ortaya çıkmıştı. Apple’ın kendi ürettiği işletim sistemi olan macOS’un kullanıldığı MacBook Pro modelleri ile ilgili yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.

Dizüstü bilgisayarlar aslında kullanıma hazır bir biçimde piyasaya sürülüyor olsa da bazı kullanıcılar bilgisayarlarına harici ekranlar bağlamayı daha uygun buluyorlar. Apple, 16 inçlik MacBook Pro modellerinin 512 GB ve 1 TB’lık versiyonlarının her ikisinde de bulunan Thunderbolt 3 bağlantı noktalarıyla birlikte bu desteği sağlıyor ancak bununla da kalmıyor: Apple’ın destek biriminin yayınladığı raporlara göre bilgisayar iki adet 6K ekranı destekliyor.

Apple MacBook Pro; iki adet 6K, dört adet 4K ekranı destekliyor

Apple’ın destek bölümünde bir rapor paylaşıldı. MacBook Pro modellerinde bulunan Thunderbolt 3 girişlerinin harici ekranların bağlanmasını sağladığı zaten biliniyordu ancak paylaşılan raporlarda ilgi çekici detaylar da gün yüzüne çıkmış oldu. Şirketin belirttiğine göre Thunderbolt 3 girişlerine sahip olan iki MacBook Pro modeli de 6K ve 4K çözünürlüğe sahip ekranları destekliyor.

Rapora göz atıldığında iki adet 6K (6016 x 3384) çözünürlüğe sahip ekranı 60 Hz’de stabil olarak çalıştırabilen MacBook Pro modelleri, 4K ekranları da destekliyor. Tamı tamına 4 adet 4K (4096 x 2304) çözünürlüğe sahip ekran bağlanabilen MacBook Pro modelleri bu alanda inanılmaz bir deneyim sunacak gibi duruyor.

16 inç MacBook Pro teknik donanım özellikleri (512 GB)

İşlemci: 2,6 GHz 6 çekirdekli 9.nesil Intel Core i7

2,6 GHz 6 çekirdekli 9.nesil Intel Core i7 RAM: 16 GB 2666 MHz DDR4

16 GB 2666 MHz DDR4 Grafik kartı: 4 GB GDDR6 bellekli AMD Radeon Pro 5300M

4 GB GDDR6 bellekli AMD Radeon Pro 5300M Depolama: 512 GB

512 GB Fiyat: 18.299 TL

16 inç MacBook Pro teknik ve donanım özellikleri (1 TB)

İşlemci: 2,3 GHz 8 çekirdekli 9.nesil Intel Core i9

2,3 GHz 8 çekirdekli 9.nesil Intel Core i9 RAM: 16 GB 2666 MHz DDR4

16 GB 2666 MHz DDR4 Grafik kartı: 4 GB GDDR6 bellekli AMD Radeon Pro 5500M

4 GB GDDR6 bellekli AMD Radeon Pro 5500M Depolama: 1 TB

1 TB Fiyatı: 21.499 TL

Her iki cihazda da bulunan dörtlü Thunderbolt 3 bağlantı noktasının yanı sıra Touch Bar ve Touch ID’yi de üzerinde barındıran MacBook Pro modelleri şu anda satışa açık durumda. Apple’ın satın alma sayfasına giderek ürünleri daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.