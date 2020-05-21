Apple, macOS Catalina 10.15.5'in 5. Beta Sürümünü Yayınladı

iOS 13.5, iPadOS 13.5 ve diğer güncellemeleri kullanıcılarına sunan Apple, geliştiriciler için macOS Catalina 10.15.5’in 5. beta sürümünü yayınladı.

Teknoloji devi Apple tarafından yayınlanan en yeni derleme olan macOS Catalina 10.15.5, test programına kayıtlı olan kullanıcılar tarafından OTA (kablosuz yazılım güncellemesi) aracılığıyla ya Apple Geliştirici Merkezi sitesi üzerinden indirilebilir durumda.

Yapılan yenilikler arasında pil yönetimi özelliğinin hâlâ macOS’ta kullanılabilir olmadığını görüyoruz. Hâlâ geliştirilmeyen özellik, ne yazık ki kullanıcılara üçüncü parti uygulamaların sağladığı kadar detaylı bilgi sağlayamıyor.

Yeni macOS sürümü yakında geliyor:

Bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devleti merkezli teknoloji devi, yeni özellikleri kullanıcılara sunmadan önce üzerinde uzun süre çalışarak bu özelliklerin kendi tabiriyle 'kusursuz' olmasını istiyor. Bu açıdan bakıldığında, özelliğin henüz yayınlamamasına yönelik firma tarafından alınan kararın doğru bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Bunlara ek olarak firma tarafından yapılan açıklamada büyük veri transferleri, artık RAID'in Finder uygulamasını kilitlemesine sebep olmayacak.

WWDC 2020 etkinliğine oldukça az zaman kalması sebebiyle görünen o ki yeni macOS güncellemesinde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını da etkisiyle çok büyük yenilikler ve geliştirmeler olmayacak. Son olarak hem AppleInsider sitesi hem de Apple, içerebileceği hatalar sonucu günlük deneyiminizi etkileme ihtimaline sahip olduğundan dolayı geliştirici değilseniz beta sürümlerini kararlı hâle gelmeden yüklememenizi tavsiye ediyor.

Bu uyarıya uymamanız durumunda büyük performans ve veri kayıplarının yanında diğer büyük sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden geliştirici olmayan kullanıcıların ve okurlarımızın beta güncellemeleri konusunda daha temkinli olmasını ve indirecek olmaları durumunda birincil cihazlarına indirme işlemini yapmamalarını tavsiye ediyoruz.