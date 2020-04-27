Koronavirüs pandemisi, diğer sektörler gibi akıllı telefon sektörünü de olumsuz etkiledi. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, ABD’li teknoloji devi Apple'ın eylül ayında tanıtmayı planladığı iPhone 12’nin seri üretimini yaklaşık bir ay geciktirmek zorunda kaldığını yazdı.

Tüm dünyanın üstüne adeta bir kabus gibi çöken COVID-19 salgını, ülkelerdeki sağlık sistemlerini çökerttiği gibi, çeşitli sektörlerde üretim yapan fabrikaların da kapatılmasına neden oldu. Bildiğiniz üzere salgının ilk çıkış noktası Çin’in Wuhan kentiydi. Apple başta olmak üzere pek çok akıllı telefon üreticisinin ana üretim üssü olan Asya ülkesi, küresel piyasalar için çok kritik bir konuma sahip.

Daha önce, koronavirüs salgınının Apple’ın üretim planlarını sekteye uğrattığına dair pek çok haber görmüştük. Amerikan The Wall Street Journal gazetesinin konuya ilişkin yaptığı yeni haberde, COVID-19’un tedarik zincirleri ve üretim üzerindeki etkisi nedeniyle iPhone 12 seri üretiminin bir ay geciktiği belirtildi.

COVID-19, iPhone 12'in seri üretimini de vurdu

Apple, geleneksel olarak her yıl yenilediği iPhone serisini eylülde tanıtıyor ve ay sonundan önce yeni nesil modellerini piyasaya sürmeye başlıyor. Normalde yaz aylarında seri üretime başlayan Cupertinolu teknoloji devi, telefonları lansmandan sonra hızlı bir şekilde perakendecilere gönderiyor.

The Wall Street Journal’ın haberinde, Apple'ın iPhone 12 üretimine temmuz ayında başlayacağı, ancak seri üretimin bir ay rötar yemesi nedeniyle, bu yılın ilerleyen dönemlerinde tedarik sorunlarının ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Haberde ayrıca şirketin eylül ayında düzenleyeceği lansmanda 6.7 inç, 6.1 inç ve 5.4 inç olmak üzere üç farklı iPhone 12 modeli tanıtacağı da söyleniyor.

Apple'ın eylül ayında 6.7 inç, 6.1 inç ve 5.4 inç olmak üzere üç farklı iPhone 12 modeli tanıtması bekleniyor

ABD’li şirket, daha önce de iPhone üretiminde geciklemeler yaşamıştı. Eylül 2017’de tanıtılan 10’uncu yıl modeli iPhone X, üretim sürecinde yaşanan bazı aksilikler sebebiyle kasım ayına kadar satışa çıkamamıştı. Tam bir yıl sonra tanıtılan iPhone XR ise Apple'ın LCD ekran üretimi ile ilgili sorunlar yaşaması üzerine ancak ekim ayında raflardaki yerini alabilmişti.

Apple ürünleri hakkında yaptığı başarılı tahminlerle bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz hafta yayınladığı raporda, salgın nedeniyle iPhone 12’nin üretiminin geciktiğini belirtmişti. ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs ise seyahat sınırlamaları Apple'ın mühendislik ve üretim sürecini engelleyebileceğinden, iPhone 12’nin kasım ayının başlarına kadar piyasaya sürülemeyebileceğini iddia etmişti.