iPhone 16e, Apple'ın ürettiği C1 isimli modemle çalışacak. Peki bu modem neler sunuyor? iPhone 16'nın Qualcomm modemiyle ne gibi farkları var? Apple C1, şirket için ne kadar önemli?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın dün akşam duyurduğu iPhone 16e modeli, şirket için bir ilk olarak kayıtlara geçti. Zira Apple, tarihte ilk kez bir iPhone'da kendisinin ürettiği modemi kullandı. Apple, iPhone 16e'de bulunan modeme "C1" adını verdi.

Apple tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda C1 modeminin iPhone'lar için kritik önem arz edeceğini görüyoruz. Zira bu modem, Apple'ın iddiasına göre iPhone'lara eşi benzeri görülmemiş bir verimlilik sağlayacak. Apple'a göre C1, bir iPhone için en yüksek güç tasarrufu sağlayan modem.

iPhone 16'daki Qualcomm modem ile C1 arasındaki farklılıklar neler?

Apple'ın resmî kıyaslama sayfasındaki verilere baktığımızda iPhone 16'da kullanılan Qualcomm modem ile C1 arasında bazı farklılıklar olduğunu görüyoruz. Mesela iPhone 16'da bulunan DC-HSDPA teknolojisi, iPhone 16e'de bulunmuyor. Öte yandan; Qualcomm'un "thread ağ teknolojisi" özelliği de Apple'ın modeminde mevcut değil. Tüm bunlara ek olarak; iPhone 16'nın Wi-Fi 7, iPhone 16e'nin ise Wi-Fi 6 teknolojisine sahip olduğunu belirtelim. Apple, veri aktarım hızlarına ilişkin bilgi sağlamadı.

iPhone 16e ile ilgili detaylı bilgi için:

Apple, bundan birkaç yıl önce Mac bilgisayarlar için kendi işlemcilerini üretmeye başladı. Bu işlemciler, Apple'ın dizüstü bilgisayarlar için Intel'den uzaklaşmasına yol açtı. İşte geldiğimiz son noktada Apple, bu kez de iPhone'lar için modem üreten Qualcomm'dan uzaklaşmaya başlayacaktır. Tabii bu durumun nasıl şekilleneceğini iPhone 17 serisinde daha net bir şekilde göreceğiz. Bakalım Apple, C1'e kademeli geçiş mi yapacak yoksa Qualcomm tarafından tamamen mi vazgeçecek...