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Casper NevoPro P40 vs Casper Nirvana X100: Hangisi Kime Uygun?

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Yapay zeka destekli donanımlar, yüksek pil ömrü ve taşınabilirlik: Casper'ın en yeni nesil iş ve ofis bilgisayarları arasında doğru seçimi yapmak için tüm özellikleri, bütçeleri ve performans puanlarını masaya yatırıyoruz.

Casper NevoPro P40 vs Casper Nirvana X100: Hangisi Kime Uygun?
Nagehan Çavuş Nagehan Çavuş / Branded Content Specialist

Son Güncelleme: 15 Ekim 2026

Casper'ın profesyonel ve günlük kullanıma yönelik iki güçlü oyuncusu Casper NevoPro P40 ve Casper Nirvana X100, yeni nesil işlemcileri ve taşınabilirlikleriyle iş dünyasında öne çıkıyor. Biri 12 saati aşan pili ve Copilot tuşuyla mobiliteyi zirveye taşırken, diğeri geniş 15.6 inç ekranı ve erişilebilir fiyatıyla günlük ofis operasyonlarını çok daha konforlu hale getiriyor. İhtiyacına en uygun Casper modelini bulabilmen için batarya, bütçe, donanım ve yapay zeka kapasitelerini karşılaştırdık.

İçerikten Görseller

Casper NevoPro P40 vs Casper Nirvana X100: Hangisi Kime Uygun?
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40 - 45 Bin TL Civarında Bütçeyle Günlük İşler İçin Hangi Casper Modeli Önerilir?

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40 - 45 bin TL civarı bütçeyle ofis ve günlük operasyonlar için Casper Nirvana X100 modeli tavsiye edilir çünkü Series 3 Intel Core işlemcileriyle günlük görevlerde akıcı bir kullanım sunarken, hem profesyoneller hem de ofisler için sağlam bir fiyat/performans çizgisi yakalar.

Casper Nirvana X100'ün 15.6 inç FHD IPS ekranı, özellikle elektronik tablolarla uğraşırken veya uzun metinler okurken gözleri yormayan 250 NIT parlaklık ve Anti-Glare teknolojisi barındırıyor. Ekranın 180 derece geriye açılabilmesi sayesinde ofisteki toplantılarda veya arkadaşlarınla projeni paylaşırken ekranı döndürme zahmetinden kurtuluyorsun. Eğer ofisinde ya da evinde sabit ve kesintisiz bir internet arıyorsan, Casper Nirvana X100'ün üzerindeki RJ45 Ethernet portu, kablosuz ağlardaki dalgalanmalardan etkilenmeden çalışmana olanak tanıyor.

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Yapay Zeka Destekli, Hafif ve Güvenli Bir İş Bilgisayarı İsteyenler Ne Seçmeli?

novaprop40

İş takibi, yapay zeka araçları ve güvenli mobil çalışma için Casper NevoPro P40, Intel Core Ultra işlemcileri ve sadece 1.4 kg'lık hafif yapısıyla ideal seçenektir çünkü klavyesindeki özel Copilot tuşu ve 96 TOPS'a varan NPU gücü sayesinde yapay zeka komutlarını saniyeler içinde işler.

Casper NevoPro P40'ı çantana atıp istediğin kafede, ofiste veya uçakta çalışman çok pratik. 14 inç boyutunda ve 16:10 oranındaki ekranı, dikeyde klasik ekranlara göre daha fazla alan sunduğu için web sitelerinde veya uzun belgelerde daha az kaydırma yapmanı sağlıyor. Üstelik mobil çalışırken verilerini korumak çok önemlidir; Casper NevoPro P40 bu ihtiyacı parmak izi okuyucusu, Intel vPro desteği ve kullanmadığın anlarda açıp kapatabileceğin fiziksel kamera kapağı ile karşılıyor.

Şarjı En Uzun Süre Giden ve En Uzun Ömürlü Casper Modelleri Hangileri?

Sürekli priz aramamak ve sağlam bir cihaz kullanmak isteyenler için Casper NevoPro P40 12 saati aşan pil ömrüyle tüm günü rahatça çıkarırken, hem NevoPro P40 hem de Nirvana X100 modelleri MIL-STD-810H askeri testlerinden geçtikleri için ekstrem hava koşullarında dahi güvenle çalışmaya devam ederler.

Casper NevoPro P40'ın 60 Whr kapasiteli akıllı bataryası, yoğun bir toplantı veya seyahat gününü tek şarjla çıkarmana yardımcı oluyor. Ayrıca Type-C üzerinden sadece 1 saatte yüzde 80 doluma ulaşan hızlı şarj desteğiyle, kısa kahve molalarında bile cihazına enerji depolayabiliyorsun. Casper Nirvana X100 tarafında ise şarj ve deşarj döngülerini otomatik yöneten akıllı batarya teknolojisi devreye giriyor. Bu sistem aşırı şarjı önleyerek bataryanın uzun vadede daha sağlıklı kalmasına destek oluyor.

Casper NevoPro P40 vs Casper Nirvana X100 vs Excalibur G920 Karşılaştırması

Karşılaştırmayı daha net görebilmek için, taşınabilirlik odaklı serilere ek olarak Casper'ın oyun ve yüksek performans tarafındaki devi Excalibur G920 modelini de listeye ekledik.

Özellik Casper Nirvana X100 Casper NevoPro P40 Casper Excalibur G920
İşlemci Mimarisi Series 3 Intel Core 5 320 / 7 350 Intel Core Ultra 5 210H / i7 13620H 14. Nesil Intel Core i9-14900HX
Ekran Formatı ve Parlaklık 15.6 inç FHD IPS, 250 NIT 14 inç 16:10 FHD, 300 NIT Gelişmiş Çoklu Monitör Desteği
Ağırlık ve İncelik 1.5 kg / Belirtilmemiş 1.4 kg / 18.1 mm Belirtilmemiş (Performans Odaklı Gövde)
Batarya Yönetimi Akıllı Batarya Teknolojisi 60 Whr (12+ saat), 1 Saatte %80 Hızlı Şarj Yüksek Tüketime Uygun Performans
Öne Çıkan Donanımlar RJ45 Ethernet, 180° Menteşe, Yükseltilebilir DDR5 Copilot Tuşu, Güvenlik Kamerası Kapağı, 200cc Sıvı Korumalı Klavye RTX 5090 (24GB), 3 Bölge RGB Klavye, Termoplastik Kasa
Başlangıç Fiyatı (Yaklaşık) 39.641 TL 44.630 TL 216.745 TL

Sıkça Sorulan Sorular

40 bin lira civarına günlük işlerimi halledeceğim şık ve hafif bir laptop hangisi?

40 bin lira bandında günlük işler ve ofis kullanımı için Casper Nirvana X100 modeli öne çıkar çünkü 1.5 kg hafifliğe sahip bu cihaz, kasa rengiyle uyumlu klavyesi ve yükseltilebilir DDR5 RAM kapasitesiyle ofis dosyalarınızı düzenlerken akıcı, uzun vadeli ve estetik bir çalışma ortamı sağlar.

Yapay zekalı işlemcisi olan ve hızlı sonuç veren laptoplar hangileri?

Yapay zeka asistanlarını yoğun kullananlar için Casper NevoPro P40 biçilmiş kaftandır çünkü Intel Core Ultra işlemcileri ve fiziksel Copilot tuşuyla saniyeler içinde asistanınıza ulaştırır, 96 TOPS'a varan NPU gücüyle yapay zeka komutlarının pil ömrünü sömürmeden yüksek verimle işlenmesine olanak tanır.

Hem güçlü hem hızlı, üst düzey performans arayanlara hangi Casper modeli uyar?

Oyun, 3D modelleme ve ağır grafik işlemleri için RTX 5090 ekran kartı ve Intel Core i9-14900HX işlemciyle donatılan Casper Excalibur G920 tartışmasız en güçlü seçenektir çünkü 24 çekirdekli mimarisi ve 64 GB'a varan DDR5 RAM desteğiyle en zorlu render görevlerini dahi yüksek performansla tamamlar.

En az arıza çıkaran ve dayanıklılığı kanıtlanmış bilgisayarlar hangileri?

Fiziksel hasarlardan çekinenler için Casper Nirvana X100 ve Casper NevoPro P40 son derece sağlam modellerdir çünkü yüksek sıcaklık (60°C), düşük sıcaklık (-20°C) ve tozlu ortam gibi zorlu koşullarda test edilerek MIL-STD-810H askeri sertifikasını almaya hak kazanmışlardır.

Kimler İçin Uygun Değil?

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Eğer bilgisayarınızı yüksek grafikli AAA oyunlar oynamak, ağır video prodüksiyonları hazırlamak veya karmaşık 3D render işlemleri yapmak amacıyla satın almayı düşünüyorsanız, Casper Nirvana X100 ve Casper NevoPro P40 modelleri sizin için yeterli grafik performansını sağlayamayacaktır. Bu cihazlar dahili grafik birimleriyle ofis ve mobilite odaklıdır. Güçlü bir ekran kartı gerektiren işlemlerde, doğrudan Nvidia GeForce RTX 50 serisi grafik işlemcisi ve termoplastik kasa yapısıyla soğutmayı üst seviyeye taşıyan Casper Excalibur G920 modelini değerlendirmeniz çok daha verimli sonuçlar almanızı sağlar.

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