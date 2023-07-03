Bloomberg'den Mark Gurman'ın paylaştığı yeni bilgilere göre Apple, yeni bir monitör üzerinde çalışıyor. Bu monitör, iOS 17'deki StandBy özelliğine benzer bir özelliğe sahip olacak.

Apple, iPhone işletim sistemi iOS’un eylül ayında yeni sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor. iOS 17 işletim sistemiyle birlikte telefonlara gelecek büyük özelliklerinden biriyse “StandBy (Bekleme)” modu olacak.

iPhone’lar, bu mod ile şarjda ve yatay konumdayken saat ve takvim gibi bilgileri ekrana yansıtmaya devam edebilecek. Yeni gelen bilgilere göreyse Apple, benzer bir özelliği monitörleri için de düşünmeye başladı. Üstelik dahası da var.

Apple'dan yeni bir monitör geliyor:

Bloomberg’den Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre Apple, kendi ürettiği çipe sahip yeni bir monitör piyasaya sürecek. Bu çip sayesinde monitör, Mac’lerden tamamen bağımsız olarak bazı özelliklerin çalıştırılmasını sağlayacak.

Bu özelliklerin hangileri olacağı tam olarak bilinmese de tek bir özellik şimdiden konuşulmaya başladı - StandBy özelliğine benzer özellik. Bu özellik sayesinde monitör aktif bir şekilde kullanılmıyorken ekrana bazı içeriklerin yansıtılmasını sağlayabilecek.

Peki bu yeni monitör nasıl bir monitör olacak?

Henüz monitörün teknik ve tasarımsal detayları hakkında da herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak şirketin 27 inçlik mini-LED panelli bir monitör üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu monitörün, en pahalı Apple monitörü Pro Display XDR’ın yeni modeli olabileceği söyleniyor.