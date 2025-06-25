Spotify'ın en büyük rakiplerinden olan Apple Music'in güncel fiyatları ne kadar? Hangi paketler var? Özellikleri neler? Apple Music hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

Müzik dinlemek herkesin neredeyse her gün yaptığı bir aktivite. Bu yüzden de kullanıcılar iyi bir müzik platformu tercih etmek isteyebiliyor. Spotify’ın en büyük rakiplerinden olan Apple Music de bunlardan biri. Peki Apple Music’in şu anki fiyatları ne kadar? Ne gibi avantajları var?

Bu içerikte Apple Music ile ilgili bilmeniz gereken her şeyden bahsedeceğiz. Eğer Apple Music almayı düşünüyor ve platform hakkında bilgi almak istiyorsanız doğru yere geldiniz. Gelin lafı çok uzatmadan Apple Muisc’in detaylarına göz atalım.

Apple Music nedir?

Apple Music, tıpkı Spotify gibi bir müzik akış platformu. Apple Music üzerinden milyonlarca şarkıya erişim sağlayıp tamamen reklamsız şekilde cihazlarınızdan dinleyebiliyorsunuz. Şarkıları üstün ses kalitesiyle dinleyebileceğinizi de söyleyelim. Ayrıca eğer bir Apple ürünü sahibiyseniz (iPhone, AirPods Pro gibi) çok daha kaliteli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Apple Music ücretsiz mi? Ücretsiz deneme var mı?

Evet. Apple Music, sevindirici bir şekilde kullanıcılarına ücretsiz deneme imkânı sunuyor. Eğer yeni bir üyeyseniz Apple Music’i 1 ay ücretsiz bir şekilde deneyebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken buradaki bağlantı üzerinden ücretsiz dene seçeneğine basıp kaydolmak. Eğer daha önce kullanmadıysanız bedavaya 1 aylığına platformu kullanabilirsiniz. 1 ay dolduktan sonra otomatik para çekileceğini unutmayın.

Apple Music üyelik ücretleri ne kadar?

Abonelik Fiyatı (aylık) Öğrenci 32,99 TL Bireysel 59,99 TL Aile 99,99 TL

Apple Music’e nasıl üye olunur?

Adım #1 : Buradaki bağlantıdan web sitesine gidin veya iPhone’unuzdan Müzik uygulmasını açın veya Google Play Store’dan Android cihazınıza Apple Music’i indirin.

: web sitesine gidin veya iPhone’unuzdan Müzik uygulmasını açın veya Google Play Store’dan Android cihazınıza Apple Music’i indirin. Adım #2: Apple hesabınıza giriş yapın, yoksa oluşturun (Android ve web için, iOS’te zaten hesabınız giriş yapılmış olacaktır)

Apple hesabınıza giriş yapın, yoksa oluşturun (Android ve web için, iOS’te zaten hesabınız giriş yapılmış olacaktır) Adım #3: Almak istediğiniz paketi seçin.

Almak istediğiniz paketi seçin. Adım #4: Kart bilgilerinizi girerek Apple Music’e katılın.

Apple Music üyeliği nasıl iptal edilir?

Adım #1: Buradaki bağlantıdan Apple Music’e gidin ve hesabınıza giriş yapın.

Apple Music’e gidin ve hesabınıza giriş yapın. Adım #2: Hesabınız kısmına basın.

Hesabınız kısmına basın. Adım #3: Ayarlar’a gidin.

Ayarlar’a gidin. Adım #4: Abonelikler bölümünü bulun ve “Yönet”e basın.

Abonelikler bölümünü bulun ve “Yönet”e basın. Adım #5: Aboneliğinizi iptal edin.

İptal edince Apple Music’i ne kadar kullanmaya devam edebilirsiniz?

Apple Music aboneliğinizi iptal ederseniz fatura döneminiz gelene kadar kullanmaya devam edebilirsiniz. Yani ödeme yaptığınız tarihten 1 ay sonrasına kadar platformdan şarkı dinleyebilirsiniz.

Apple Music neler sunuyor?

100 milyondan fazla şarkı

Uzmanlar tarafından derlenmiş 30 binden fazla çalma listesi

Reklamsız dinleme

Orijinal programlar, konserler, özel içerikler ve sanatçıların yayın yaptığı radyo istasyonlarını canlı olarak veya kayıttan dinleme

Dolby Atmos özellikli uzamsal ses

Kayıpsız ses

Senkronik şarkı sözleri ve ayarlanabilir vokaller sunan Apple Music ile Şarkı Söyle özelliği

Arkadaşlarınızın ne dinlediğini görebilme

Arşivinize 100.000 şarkı indirebilme, tüm arşivinize her aygıttan erişebilme ve online ya da offline dinleme

Apple Music’in sunduğu tüm özellikler bu şekildeydi. Platform, özellikle Spotify gibi rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlı olmasıyla tercih edilebilecek bir hizmet olduğunu söyleyebiliriz. Peki siz Apple Music hakkında ne düşünüyorsunuz?