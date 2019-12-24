PewDiePie'ın Kaka Temalı Oyunu iOS Platformuna Sunuldu

Dünyanın en çok aboneye sahip YouTuber’ı olan PewDiePie’ın kaka temalı yeni mobil oyunu Poopdie, Android’in ardından iOS kullanıcılarına da sunuldu. Söz konusu oyun daha önce, “rahatsız edici görüntülere sahip olduğu için” Apple’ın onayından geçememişti.

Geçtiğimiz hafta 100 milyonu geçkin abonesine çektiği videosunda çok yorgun olduğunu söyleyerek, YouTube’a ara vereceğini açıklayan PewDiePie ya da gerçek ismiyle Felix Kjellberg, Poopdie adını verdiği yeni mobil oyunu ile sosyal medyada küçük bir karmaşaya neden olmuştu.

Zira ünlü YouTuber, kaka temalı oyununun Apple tarafından "iğrenç olduğu gerekçesiyle" yasaklandığını iddia etmişti. Geliştirici stüdyo Bulbware ise konuya ilişkin paylaştığı blog yazısında Poopdie'ın ‘kaba görüntüler’ sebebiyle Apple’ın onayından geçemediğini ifade etmişti.

Cupertinolu şirketin kararına itiraz eden stüdyo, nihayet beklediği haberi aldı. Poopdie’ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, oyunun App Store’da indirilmeye sunulduğu duyuruldu. Apple İnceleme Kurulu’nun verdiği karardan dolayı memnun oldukları belirten Bulbware, "Apple, tweetlerinizi gördü ve medyadaki birçok makaleyi okudu. Ve nihayetinde bu oyunun ne kaba ne de iğrenç olmadığına karar verdi” ifadelerini kullandı.

PewDiePie’ın daha önce çıkardığı Tuber Simulator ve PewDiePie's Pixelings adlı mobil oyunlar, kullanıcıların beğenisini toplamayı başarmıştı. Oldukça ilginç bir temaya sahip olan Poopdie’ın nasıl bir performans göstereceği ise büyük merak konusu. İsveçli YouTuber’ın yeni mobil oyununu, Google Play Store ve App Store’dan ücretsiz olarak indirip, oynayabilirsiniz. Poopdie'ın Android versiyonu için buraya, iOS versiyonu için ise buraya tıklayabilirsiniz.