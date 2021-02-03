Apple, Otomobil Projesi İçin Porsche Yöneticisiyle Anlaştı

Business Insider, Apple'ın, otomobil projesi için 13 yıldır Porsche için çalışan Manfred Harrer ile anlaştığını duyurdu. Sektörün en iyisi olarak bilinen Harrer, Volkswagen grubuna geçmeden önce de BMW ve Audi için çalışmıştı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bir otomobil projesi üzerinde çalıştığı, uzun zamandır söylentilere konu olan bir mesele. İddialara göre şirket, tamamen elektrik motoruna sahip olan üst düzey bir otomobil geliştiriyor ve şu an için detaylı bilgi sahibi olamadığımız bu araç, muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl içerisinde piyasaya sürülecek. Apple, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak gelen yeni haberler, Apple'ın üzerinde çalıştığı otomobil için sektörün en iyileriyle çalışmakta kararlı olduğunu gözler önüne seriyor.

Edinilen bilgilere göre Apple, otomobil devlerinin yakından tanıdığı ve şasi konusunda da uzman olan Porsche yöneticilerinden Manfred Harrer'i işe aldı. Business Insider, Harrer'ın Volkswagen grubunun en iyi mühendislerinden bir tanesi olduğunu, bu mühendisin artık Apple için çalışacağını söylüyor. Apple, benzer bir şekilde geçtiğimiz yıllarda da sektörün bilinen tasarımcılarıyla anlaştığı konularıyla gündem olmuş, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamıştı.

Manfred Harrer, 13 yıldır Volkswagen grubu için çalışıyordu

Manfred Harrer, 13 yıldız Volkswagen grubu için çalışan deneyimli bir mühendis. Kariyerinin önceki dönemlerinde ise BMW ve Audi için çalışan Harrer, o yıllarda yaptığı çalışmalarla da ses getirmeyi başarmıştı. Business Insider'a konuşan eski bir Volkswagen yetkilisi, Harrer'ın gizli bir şampiyon ve alanındaki her şeyin ölçüsünü belirleyen önemli bir isim olduğunu beyan ediyor.

Deneyimli mühendis, geçtiğimiz yılın sonunda görevini bıraktı. Konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan ve en yakınlarına bile nereye gittiğini söyleyemeyen Harrer, iş hayatının sosyal medyası olan LinkedIn'deki profilinde de herhangi bir güncelleme yapmadı. Gerekli kontrolleri yaptığımızda, Harrer'ın hesabında hala Porsche için çalıştığı yazıyor. Bunun sadece hedef şaşırtmak için yapıldığı, Apple ile yapılan anlaşmanın gizli kalmasının sağlanmasının amaçlandığı düşünülüyor.