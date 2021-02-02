Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, fazlasıyla merak edilen Apple Car hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buna göre Apple, elektrikli otomobilinin "otomobil" kısmı için Hyundai ile ortak olacak ve kendisi işin "teknoloji" kısmına odaklanacak.

Apple hakkındaki tutarlı sızıntılarıyla bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, son dönemde iyiden iyiye yüksek sesle konuşulmaya başlanan Apple Car hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Kuo, Apple’ın elektrikli otomobilinin üretimi için Hyundai ile ortak olacağını ifade ederken Güney Koreli otomotiv şirketinin E-GMP olarak bilinen elektrikli otomobil platformunu kullanacağını söylüyor.

Hyundai, tam adı Electric - Global Modular Platform olan E-GMP modüler elektrikli otomobil platformunu geçtiğimiz aralık ayının başlarında duyurmuştu. Hyundai’nin paylaştığı bilgilere göre bu platform maksimum seviyede tek şarj ile 500 kilometrenin üzerinde menzil, 3,5 saniyeden kısa sürede 0-100 km/s hızlanma, 260 km/s maksimum hız ve 18 dakikada yüzde 80 şarj gibi özellikler sunuyor.

Apple Car en erken 2025'te piyasaya sürülecek

Kuo’ya göre Apple Car, en erken 2025 yılında duyurulacak. Apple’ın iPhone modellerinin sıfırdan gelişimi için 18 ile 24 ay arasında bir ar-ge süreci geçirdiğini ifade eden Kuo, Apple’ın sıkı bir program ile Apple Car’ı 2025 yılında piyasaya sürebileceğini ifade ediyor. Elbetteki Apple’ın 4 yıl gibi kısa bir sürede bir elektrikli otomobil ortaya çıkarabilmesinin arkasında doğru iş bölümü paylaşımı yatıyor.

Apple, işin mekanik ve üretim bölümü için mevcut otomobil üreticilerin kaynaklarından faydalanacak. Apple’ın kendi bünyesindeki asıl odağı ise otonom sürüş için donanım ve yazılım, işlemci, batarya teknolojisi iç mekan tasarımı, yenilikçi kullanıcı deneyimi ve Apple’ın mevcut teknolojileri ile entegrasyon geliştirmek olacak.

Her bir elektrikli aracın, bir akıllı telefondan 40-50 kat daha fazla bileşene sahip olduğunu hatırlatan Kuo, bu nedenle Apple’ın tamamen kendi üretimi olacak eksiksiz bir otomotiv tedarik zinciri oluşturmak istemesi halinde Apple Car’ın 2025’ten çok daha sonra piyasaya sürüleceğini ve Apple’ın sektördeki avantajı kaybedeceğini söyledi. Apple Car hakkında tüm bilinenleri derlediğimiz yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

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