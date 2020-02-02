Apple'ın gelecekte piyasaya süreceği ürünler arasında olduğu iddia edilen otomobille ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Apple, araçları yönlendirmek için kullanılacak bir sesli komut sisteminin patentini aldı.

Apple'ın otomobil üreteceğine dair söylentiler bir süredir etrafta dolaşıyor. 2018 yılında Apple analisti Min Chi-Kuo, şirketin gelecekte piyasaya süreceği ürünler arasında artırılmış gerçeklik destekli kulaklıkla otomobili saymıştı. Apple Car'ı ilk iPhone'la kıyaslayan Kuo, bu ürünün Apple'ın hedeflediği 2 trilyon dolarlık değere erişmesinde yardımcı olabileceğini söylemişti.

İddiaya göre Project Titan adı verilen Apple aracı, 2014 yılından bu yana geliştiriliyor. O günden bugüne Apple, otomobil teknolojisiyle ilgili çok sayıda patent başvurusu yaptı ve aralarında General Motors, Ford ve Tesla'nın da bulunduğu bazı popüler otomobil üreticilerinin yöneticilerini bünyesine dâhil etti.

Yeni sistem jestleri de algılayacak:

Apple tarafından başvurulan yeni patent, Apple'ın sürücüsüz aracına dair yeni bir teknolojiyi gözler önüne seriyor. Yeni teknoloji, sürücüsüz araca sesli komut vermenizi sağlıyor. Yeni teknolojiyle araca nereye gideceğini söylüyorsunuz ve geri kalanını otomobil sizin yerinize yapıyor; hatta park bile ediyor.

Yeni patent, 'Hedef Sinyallerini Kullanarak Varış Yeri Dolaylarında Sürücüsüz Araç Rehberliği' başlığına sahip. Patent başvurusu 2 Ağustos 2019 tarihinde yapılmış. 23 Ocak 2020'de kamuya açılan patentte, sürücüsüz bir aracı sesli komut, jest ve dokunmatik ekran aracılığıyla yönlendirebiliyorsunuz.

Yeni patentin en önemli kısmı sesli komut özelliği. Örneğin aracınıza sesli komut aracılığıyla çiçek almak istediğinizi söyleyeceksiniz ve otomobil en yakın çiçekçiyi tespit ederek sizi oraya götürecek. Komutun kesin olması gerekmiyor, çiçekçi örneğinde olduğu gibi belirsiz de olabiliyor. Yeni teknoloji, görevi tamamlamak için uygun bir hedef bulunmasını sağlıyor.

Sistemin hedefi henüz belli değil:

Patent, aynı zamanda aracın park etmesi için en ideal yeri bulmasını sağlıyor. Örneğin gitmek istediğiniz çiçekçi, birden fazla girişi olan bir pazar yerinde olabilir. Bu durumda, navigasyon yöneticisi çiçekçiye en yakın giriş noktasını tespit edecek ve aracı bu girişin önüne park edecek.

Bir başka örnek daha: Örneğin aracınıza İtalyan yemeği yemek istediğinizi söyleyen bir sesli komut verdiniz. Araç, bu durumda otomatik olarak yakınlık, fiyat ve restoranı ziyaret geçmişinizi temel alarak bir İtalyan restoranı bulacak.

Sesli komutun yanı sıra, yeni patentle birlikte otomobil sizin jestlerinizi, bakışlarınızı ve dokunma girdilerinizi de talimat almak için kullanabilecek. Patentte jeste verilen örnek şöyle: Elinizdeki akıllı telefonunuzu bir park yerine doğru tuttuğunuzda, sistem gösterdiğiniz yeri algılayacak ve aracınızı oraya park edecek.

Apple'ın bu patenti kendi aracı için mi kullanacağı yoksa diğer otomobil üreticilerine mi satacağı henüz belli değil. Siri entegrasyonuyla birlikte Apple CarPlay birçok araçta mevcut olsa da yeni teknoloji için ayrı sürücüsüz araç yetenekleri gerekecek.