Mark Gurman, Apple'ın iPhone'un 20. yılına özel bir Pro model planladığını açıkladı. Bu akıllı telefon, Apple'ın efsane tasarımcısı Jony Ive'nin hayalinin gerçekleşmesini sağlayacak.

Bloomberg'den Mark Gurman, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Apple, iPhone'un 20. yıl dönümü için çok büyük planlamalar içerisinde. Peki Apple, tam olarak neler düşünüyor?

Mark Gurman'a göre Apple, iPhone'un 20. yıl dönümünde katlanabilir ekranlı iPhone modelini resmen duyuracak. Ancak bunun ötesi var. Şirket, o seride özel bir Pro model planlıyor. "iPhone 19 Pro" ismiyle karşımıza çıkacak bu model, cam malzemenin öne çıktığı ve tek parçaymış gibi görünen bir iPhone olacak.

Jony Ive'nin hayaliydi

Aslına bakacak olursak Apple'ın tek bir cam levha gibi görünen iPhone fikri, ilk kez gündeme gelmiyor. Bu tasarım dili, Apple'ın efsane tasarımcısı Jony Ive tarafından dile getilrilmişti ancak hiçbir zaman gerçeğe dönüşmemişti. Eğer Mark Gurman'ın iddiası doğru çıkarsa Apple, Ive'nin hayalini gerçekleştirmiş olacak.

Ne Mark Gurman ne de diğer kaynaklar, iPhone'un 20. yılında duyurulacak iPhone 19 Pro'ya ilişkin başka bir açıklama yapmadılar. Telefonun teknik özellikleri ve diğer detayları, şimdilik büyük bir bilinmez. Ancak iPhone 19 ailesinin duyurulmasına hâlâ birkaç yıl uzaktayız. Hâl böyle olunca bu durum, gelecek dönemde değişecektir.