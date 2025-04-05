Apple'ın bu hafta yayımladığı iOS 18.4 sürümü, CarPlay'de sorunlara yol açıyor gibi görünüyor. Kullanıcı geri bildirimlerine göre bağlantı ve müzik panelinde ciddi sorunlar var. Apple ise şimdilik sessiz.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bu haftanın başında yayımladığı iOS 18.4, CarPlay ile ilgili önemli bir sorunla gündemde. X ve Reddit gibi platformlarda yapılan paylaşımlara göre iOS 18.4'e geçiş yapan iPhone sahipleri, CarPlay'i verimli bir şekilde kullanamaz oldular.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre güncellemeden sonra yaşanan sorunlardan bir tanesi, müzik gösterme panelinin tamamen ortadan kaybolmuş olması. Daha önce herhangi bir sorun yaşamadığını belirten kullanıcılar, panelin kendi kendine kaybolduğunu ifade ediyorlar. Öte yandan; bazı kullanıcılar ise telefonları ile otomobilleri arasında bağlantı kuramıyorlar. Kimileri de bağlantının kendi kendine kesilmesinden şikâyetçi.

Hemen hemen her otomobil markasında sorun yaşanıyor

Yapılan paylaşımlara baktığımızda sorunun birkaç iPhone veya birkaç otomobil modelinden ibaret olmadığını görüyoruz. Bu bağlamda; Audi, Volkswagen, Nissan, Ford, Toyota ve Honda gibi ülkemizde de oldukça popüler olan markalarda bu sorun yaşanabiliyor. Bir kullanıcı geri bildirimine göre Volkswagen, sorunun Apple'dan kaynaklı olduğunu açıklamış durumda.

Apple ile şimdilik herhangi bir açıklama yapmadı. Sorunun farkında olunup olunmadığı bilinmezken, ne zaman bir çözüm üretileceğine ilişkin de hiçbir şey bilinmiyor. Eğer bu sorunu siz de yaşıyorsanız yapabileceğiniz herhangi bir şey de yok. Apple'ın düzeltme yapmasını beklemek gerekecek.