Apple'ın yapay zekâ konusunda bomba bir hamle yapabileceği iddia edildi. İddiaya göre şirket, dünyanın en önde gelen yapay zekâ girişimlerinden olan Perplexity AI'ı satın alabilir.

Apple, geçtiğimiz yıl “Apple Intelligence” ismini verdiği özelliklerle yapay zekâ yarışına resmen dahil olmuştu. Ancak şirketin bu konudaki hamleleri Google, Samsung ve diğer rakiplerine göre biraz geride kalmıştı ve hâlâ istenen seviyede değildi. Hatta yapay zekâ destekli Siri, şirketin hedeflediği kadar iyi olamaması nedeniyle bir türlü çıkamamıştı.

Şimdi ise Apple’ın yapay zekâ hamlelerini hızlandırmak için büyük bir adım atmayı planladığı ortaya çıktı. Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığına göre Apple, şu anda dünyada en önde gelen yapay zekâ şirketlerinden birini satın alma ihtimalini tartışıyor.

Apple, Perplexity AI’ı satın alabilir

Şirket içinden edinilen bilgilere göre Apple, son birkaç yılda inanılmaz popülarite kazanan ve dünya çapında birçok kişi tarafından kullanılan yapay zekâ destekli arama motoru Perplexity’i satın alabilir. Bu şekilde de şirketin Perplexity’nin teknolojilerini cihazlarına entegre ederek yapay zekâ yarışına dahil olarak rakiplerine yaklaştığını görebiliriz.

Ancak bu ihtimalin daha çok erken aşamalarında olduğu da vurgulanmış. Daha üst düzey Apple yöneticileri arasında değerlendiriliyormuş. Yani şu an için kesin bir şey yok. Hiç gerçeğe dönüşmeme ihtimali de var. Perplexity’nin şu anda 14 milyar dolar değere sahip olduğunu belirtelim. Eğer gerçekleşirse Apple tarihinin en büyük yatırımlarından olacak.

Apple’ın bu tarz bir yatırım yapıp yapmayacağını görmek için beklememiz gerekecek. Gerçekleşirse, iPhone’ların yapay zekâ yetenekleri çağ atlayabilir ve gerçekten kullanıcıları sevindirecek bir hamle olabilir. Meta’dan da yakın zamanda bu tarz bir hamle geldiğini görmüştük. Sosyal medya devi, yapay zekâ yarışında yükselmek için Scale AI şirketine 14 milyar dolar yatırım yapmıştı.