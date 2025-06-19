iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde ekran altı Face ID teknolojisinin kullanılacağına dair yeni sızıntılar ortaya çıktı. Yeni sızıntılar iPhone 18 Pro serisinde Face ID’nin ilk kez ekran altına entegre edileceğini gösteriyor. Bu geçişte HIAA adı verilen bir teknolojiye yer verilecek.

Apple'ın gelecek yıl tanıtacağı iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleriyle ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Yeni sızıntılara göre, bu modellerde Face ID ilk kez ekran altına entegre edilecek.

Söylentilere göre iPhone 18 Pro modeli 6,27 inç, Pro Max modeli ise 6,86 inç boyutunda OLED ekranla gelecek. Her iki telefonda da LTPO teknolojisine sahip, 1.5K çözünürlük sunan paneller kullanılacak. Ayrıca hem ön kamera hem de Face ID sistemi ekran altına yerleştirilecek ve bu geçişte HIAA adı verilen bir teknolojiye yer verilecek.

Yıllardır konuşulan Face ID geçişi bu kez gerçekleşebilir

Face ID’nin ekran altına taşınması, bu teknolojide önemli bir adım olarak görülüyor. Şimdiye kadar yalnızca ön kamerada kullanılan bu sistem, ilk kez Face ID’ye uyarlanacak. Ancak Face ID’de kullanılan kızılötesi sensörlerin, genelde görünür ışık için tasarlanan ekran altı sistemlerle nasıl uyum sağlayacağı henüz net değil. Yine de Apple’ın bu konuda testlere başladığı ve ilk prototipleri denediği iddia ediliyor.

Aslında ekran altı Face ID iddiaları daha önce iPhone 15 ve 17 serileri için de gündeme gelmişti. Ancak son bilgilere göre bu yenilik ilk kez iPhone 18 Pro modellerinde hayata geçirilecek. Tabii her şeyin yolunda gitmesi şart; test sürecinde yaşanabilecek teknik aksaklıkların planları değiştirme ihtimali de göz ardı edilmiyor.