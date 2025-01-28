Apple’ın yeni kablosuz kulaklık modeli Powerbeats Pro 2 ile ilgili teknik detaylar ortaya çıktı. Yeni kablosuz kulaklık modeli hem iOS hem de Android kullanıcılarını hedefliyor.

Apple, sporcular ve aktif kullanıcılar için geliştirdiği yeni kulaklığı Powerbeats Pro 2'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Hem iOS hem de Android kullanıcılarını hedefleyen bu model, dikkat çekici özellikleriyle yakında teknolojiseverlerin karşısına çıkacak.

Apple’ın yeni kablosuz kulaklık modeli Powerbeats Pro 2, Apple ekosistemiyle tam uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Bunun yanı sıra Android kullanıcılarına yönelik sunduğu dikkat çekici özelliklerle de öne çıkacak.

Powerbeats Pro 2'nin teknik detayları ortaya çıktı

Apple, Powerbeats Pro 2 ile birlikte ilk kez bir kulaklık modelinde kalp atış hızı sensörüne yer veriyor olacak. Yeni gelen bu özellik, kullanıcıların antrenman sırasında kalp atışlarını anlık olarak takip edebilmesini sağlıyor. Kulaklık, IPX4 sertifikasıyla suya dayanıklılık, Aktif Gürültü Engelleme (ANC), Dolby Atmos desteği, Qi kablosuz şarj ve 45 saate varan pil ömrü gibi özelliklerle de kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Yeni kulaklık, Apple ekosistemiyle uyumlu olacak şekilde tasarlandı. H2 çipi sayesinde tek dokunuşla eşleştirme, otomatik cihaz geçişi ve Siri entegrasyonu gibi özellikler sunacak. Android kullanıcıları ise Beats uygulamaları aracılığıyla cihazın kontrollerini özelleştirebilecek, pil seviyesini görüntüleyebilecek ve kulaklıklarını kolayca takip edebilecek.

Yeni modelin Avrupa’da 299,95 euro fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bir önceki modele göre 50 euro daha fazla olacağı öngörülüyor. ABD fiyatının ise 299 dolar olacağı tahmin ediliyor. Siyah, bej, mor ve turuncu olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle kullanıcılarla buluşması planlanan Powerbeats Pro 2’nin tanıtım tarihi henüz netleşmedi. Ancak cihazın bu hafta içinde satışa sunulabileceği öngörülüyor. Hem iOS hem de Android kullanıcılarına hitap eden bu model, teknoloji dünyasında dikkat çeken bir seçenek olmaya aday diyebiliriz.