Apple, uzun süredir AirPods modelleriyle ilgili detaylı bir güncelleme rehberine sahip değildi, cihaz her şeyi kendi yapıyordu. Şimdi ise ilk kez adım adım nasıl güncelleyebileceğinizi paylaştı.

iPhone’dan Apple Watch’a kadar birçok Apple ürününü güncellemek oldukça kolay. Direkt olarak ayarlardan bunu yapabiliyorsunuz. Ayrıca şirket destek sayfasından size bunun nasıl yapıldığını gösteriyordu. Ancak çok uzun yıllardır AirPods’ta böyle bir rehber yoktu. Cihaz, kendini güncelliyordu.

Şimdi ise şirket, ilk kez AirPods modellerine nasıl firmware güncellemesini yapılacağını detaylı gösteren açıklama yaptı. Güncellenen İngilizce destek sayfası, adım adım ne yapmanız gerektiğini size söylüyor. Türkçe destek sayfasında henüz bir güncelleme yok.

AirPods modelinize güncelleme yapmak için izlemeniz gereken adımlar

Adım #1 : AirPods'unuzun Wi-Fi'ya bağlı olan iPhone, iPad ya da Mac'in Bluetooth menzilinde olduğundan emin olun.

: AirPods'unuzun Wi-Fi'ya bağlı olan iPhone, iPad ya da Mac'in Bluetooth menzilinde olduğundan emin olun. Adım #2: Kulaklıkları kutusuna koyun ve kapağını kapatın.

Kulaklıkları kutusuna koyun ve kapağını kapatın. Adım #3: AirPods'u şarja takın.

AirPods'u şarja takın. Adım #4: Kapağı kapalı tutun ve en az 30 dakika bekleyin.

Kapağı kapalı tutun ve en az 30 dakika bekleyin. Adım #5: Kapağı açın ve yeniden iPhone, iPad veya Mac'inize bağlayın.

Kapağı açın ve yeniden iPhone, iPad veya Mac'inize bağlayın. Adım #6: Bluetooth ayarlarından AirPods'unuzu seçerek güncel olup olmadığını kontrol edin.

Apple’ın bu açıklamaları; tüm AirPods, AirPods Pro ve AirPods Max kulaklıklar için geçerli. Adımlara baktığımızda çoğunun zaten bilinen şeyler olduğunu biliyoruz. Ayrıca sizin de pek bir şey yapmanıza gerek yok zaten kulaklık kendi kendine güncellemeyi hâllediyor. Sadece güncelleme geldiğinde ne yapmanız gerektiğine dair bir fikir edinmemizi sağlıyor diyebiliriz.

Maalesef AirPods’ta hâlâ güncellemenin yapıldığına dair ses benzeri bir bildirim yok. Bu adımları yapıp yarım saat civarı bekledikten sonra kulaklığın bağlı olduğu cihazınızın Bluetooth ayarları kısmından AirPods’unuzu seçip güncelleme sürümünü kontrol edebilir ve güncel olup olmadığını anlayabilirsiniz. Eğer sürüm hâlâ aynıysa, kulaklığı resetlemeniz ve bu adımları yeniden denemeniz öneriliyor.

AirPods modellerinde şu anki güncel sürümler:

AirPods Pro 2 - 7B21

AirPods Pro 1 - 6F21

AirPods 4 - 7B20

AirPods Pro 3 ve 2 - 6F21

AirPods Max (USB-C) - 7A291

AirPods Max (Lightning) - 6F21

Bluetooth ayarlarından AirPods'unuzu seçip güncel olup olmadığını kontrol edebilrisiniz.