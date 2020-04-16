Apple, aldığı yeni bir kararla, (PRODUCTRED) ürünlerinin gelirinin yüzde 100'ünü, COVID-19 için ayrılan fonlara aktaracağını açıkladı. Bu kararla Apple, 30 Eylül'e kadar satacağı hiçbir (PRODUCTRED) ürününden (yeni iPhone SE dahil) para kazanmayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, piyasaya sürdüğü iPhone modellerinin bazılarını "(PRODUCT RED)" olarak işaretliyor. Aslına bakacak olursak özel bir kırmızı tonundaki ürünlerini belirten bu işaret, Apple için ayrı bir öneme sahip. Çünkü şirket, geçtiğimiz yıllarda (PRODUCT RED) cihazlardan elde ettiği gelirin bir bölümünü HIV/AIDS için yapılan bilimsel çalışmalara aktardı. Ancak yapılan son açıklamalara göre bu durum, bir süreliğine değişecek.

Konuya ilişkin açıklamalar, bizzat Apple tarafından yapıldı. Açıklamalarda, (PRODUCT RED) ürünlerinin gelirinin yüzde 100'ünün, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp pandemi haline gelen COVID-19 hastalığı için ayrılan fonlara aktarılacağı belirtildi. Apple, bu hamle ile koronavirüs salgınının üstesinden gelinmesi için yapılan çalışmalara ek bir destek vermiş olacak.

Apple; 30 Eylül tarihine kadar elde edilecek olan (PRODUCT RED) ürünlerinin gelirlerinin tümünü, COVID-19 ile ilgili fonlara aktaracak. Üstelik şirket, bu süreç içerisinde herhangi bir model ayırmıyor. Yani dün akşam itibarıyla tanışma imkanı bulduğumuz iPhone SE de bu sürece dahil. Yani Apple, COVID-19 destek programı için yeni iPhone modelinin gelirlerinden dahi fedakarlık edecek.

Hem Apple'ın hem de diğer teknoloji devlerinin bu hamlesinin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde diğer şirketler de COVID-19 için destek vermeye başladılar. Böylelikle bilim insanlarının önü daha da açılmış oldu. Hatta bu tür çalışmalar büyük rakipleri de bir araya getirdi. Öyle ki Apple, kısa bir süre önce Google ile de iş birliği yaparak COVID-19'a adeta savaş açtı.